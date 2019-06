Baltasar Saravia: "El micrófono era parte de la comunicación interna"

Tras jurar como el nuevo jefe de Gabinete, Baltasar Saravia dialogó con la prensa. Intentó despegar al Gobierno de las sospechas de espionaje tras la escandalosa renuncia de Fernando Yarade, se refirió a la campaña política, anunció que trabajará en la "responsabilidad fiscal" y sostuvo que las cuentas de la Provincia están "muy bien y ordenadas".

Al ser consultado sobre el contexto en el que asume, tras la polémica renuncia de Yarade, quien denunció que un dron sobrevoló su casa y expresó que "hay mucha gente mala, sucia" en el Gobierno, Saravia respondió: "Habrá que preguntarle a él particularmente. En definitiva, a nosotros nos toca una gestión de cinco meses, de cierre de una gestión exitosa de 12 años donde obviamente la cuestión de la estabilidad y la previsibilidad es fundamental".

Y destacó que no tiene intenciones políticas en estas elecciones: "Vamos a trabajar con todo el equipo de gobierno, hasta el ultimo día de mandato del gobernador Urtubey para darle a los salteños la provincia que todos merecen. Para mí es una gran satisfacción asumir".

Con respecto a si la Justicia investigará los supuestos espionajes, el nuevo jefe de Gabinete contestó que "por supuesto que a todo este tipo de cuestiones la Justicia las tiene que investigar", aunque añadió que "eso está fuera del ámbito de la administración".

Cuando los trabajadores de prensa le preguntaron sobre el presunto hallazgo de un micrófono en el despacho del ministro de Economía, Emiliano Estrada, Saravia respondió: "No. Particularmente hubo medio una confusión sobre un hecho puntual. En enero hubo como una confusión en el Ministerio de Economía donde había un micrófono que estaba dentro del Ministerio que era parte de la comunicación interna del Ministerio".

Manifestó que no tiene temor y agregó: "Estamos trabajando en un gobierno y en una provincia en paz, donde justamente si hay algo que los salteños venimos haciendo es trabajar todos juntos".

Y enumeró que se han hecho enormes tareas en materia de seguridad, y puso como ejemplo el 911. Y agregó también lo que es el Ministerio Público y la ampliación del Poder Judicial. "Se ha incorporado todo tipo de personal y tecnología para trabajar, mejorar la calidad de vida y la seguridad de los salteños", afirmó.

Campaña

Al ser consultado sobre su opinión respecto a los dichos del gobernador Juan Manuel Urtubey, quien expresó, en relación a la renuncia de Yarade, que "los funcionarios no pueden estar haciendo campaña", y también sobre su postura ante funcionarios que están en gestión y son candidatos, Saravia respondió: "Estamos en medio del proceso y el período preelectoral. Todavía no estamos en medio de la campaña, entonces todas estas cuestiones se van a ir de alguna manera dilucidando y cada uno de los actores que quieran trabajar en eso ya tomará las decisiones y tendrá que dedicarse de lleno a sus tareas".

Con respecto a si seguirá la misma política de Yarade de ordenamiento fiscal, es decir ajuste, o si implementará algún cambio, Saravia anticipó: "Nosotros vamos a trabajar mucho en lo que es la responsabilidad fiscal como lo venimos haciendo desde siempre. Ahora también tenemos acciones puntuales que necesitan de una coordinación permanente y vamos a trabajar. Cada uno tiene su impronta. El ministro Yarade ha hecho un aporte muy importante".

Cuentas sanas

Aseguró que las cuentas de la Provincia "están muy bien, muy ordenadas. Realmente se hizo un trabajo muy importante en este tiempo. El ministro Yarade con el ministro Estrada han hecho un trabajo muy importante y obviamente vamos a seguir en esa línea".

"La idea es concretar y terminar gran parte de las obras y acciones en las que venimos trabajando, estar en una provincia en paz que es lo que todos nos merecemos para que el próximo gobierno tenga toda la tranquilidad y las posibilidades para mejorar la performance que nosotros venimos haciendo", señaló el funcionario.

"El desafío es la estabilidad, el trabajo en equipo, gestión, transparencia. En definitiva, hacer lo que veníamos haciendo desde el primer día trabajando en cada uno de los rincones de la provincia con toda la responsabilidad que eso significa. Me ha tocado transitar por muchos lugares. He empezado en la Secretaría General, he pasado por el Ministerio de Ambiente, por el de Infraestructura. Hoy me toca coordinar a los colegas ministros. Estoy muy contento", concluyó.