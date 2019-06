Tiene 77 años, se quebró la clavícula y no lo quieren operar: lo mandaron a la casa 

Una terrible situación vive por estos momentos la familia Beltrán. Ramón Alejandro Beltrán tiene 77 años y el pasado 23 de junio se cayó en el baño. Tras ser atendido en la Clínica Cruz Azul, primero le diagnosticaron una luxación y luego una quebradura de clavícula. Adolorido, lo mandaron a la casa y le dijeron que no lo iban a operar porque su expectativa de vida “no es la de una persona de 20”.

Ramón Alejandro Beltrán, hijo de Juan, relató los hechos en un mensaje que publicó en la red social Facebook. “El domingo 23 mi padre se cayo en el baño de la casa, lo llevó el Samec a la clínica Cruz Azul, donde quedó internado esa noche con quebradura de clavícula”, cuenta.

“Al día siguiente, el lunes 24 -al mediodía-, la Dra. Abdo le da el alta señalando que solo tiene una luxación de hombro, nada más, sin revisarlo. Le dice a mi madre y hermana que vuelvan el miércoles a control”, dice Ramón.

Y agrega: “El miércoles lo llevó a mi papá, lo atiende el traumatólogo, el Dr. Coutare, y el muy doctor me dice que sí estaba quebrado en la clavícula, pero no lo iba a operar por que su expectativa de vida no es la de una persona de 20 años. Que a lo mejor no queda bien de la operación”. “No vale la pena porque tiene 77 años y menos por cuestión de estética. Que quede así, quebrado”, cuenta impotente Ramón.

Ante la situación de impotencia y dolor por parte su padre, Ramón pide que sus palabras le lleguen al “titular del PAMI” para que “solucione este tema y les haga hacer un curso intensivo” a toda esta gente de “ética y valores”. “Creo que si fuera su padre cambiarían su forma de pensar. Mientras tanto mi papá sigue en la casa quebrado en la clavícula”, finaliza Ramón su mensaje.