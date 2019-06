"Ellas también pescan": se realizará el I Encuentro de Mujeres Pescadoras, en el Cabra Corral

Como en todos los ámbitos de la vida, las mujeres también hicieron punta en la pesca deportiva y se encuentran organizando el primer encuentro en el dique Cabra Corral. Serán 34 salteñas de todas las edades y aficionadas de distintos puntos del país miembros del grupo “Ellas también pescan”, quienes se embarcarán el próximo 14 de julio en el mítico catamarán de Darío Brunotto.

Rocío Páez (26), fundadora del grupo e impulsora de la iniciativa, contó a El Tribuno: “Los cupos ya están cubiertos. El encuentro lo organizamos en el marco del primer aniversario del grupo. Vendrán chicas no solo de Salta Capital, sino también de General Güemes, La Merced, Tucumán y Jujuy”.

La agenda es amplia y para el 18, adelantaron, harán una “Puenteada Femenina” en el puente del dique.

Rocío es una joven emprendedora que brinda servicios de catering. Explicó que no proviene de una familia de pescadores y que no hace muchos años que se volcó de lleno a esta actividad. Admitió estar "enamorada de la pesca. Para mí es mucho más que tirar el anzuelo o sacar un pez. Me ayuda muchísimo en mi vida cotidiana. Lo miro desde otra perspectiva. Esto es algo que me relaja, me permite reflexionar, encontrarme a mí misma, compartir. Soy una apasionada”.

“También existen dificultades”

Las primeras incursiones en un “mundo” que hasta no hace mucho parecía reservado solo para hombres, al menos en el norte argentino, no fueron fáciles según recordó la joven. “Dificultades surgieron muchas. Sobre todo por la mirada de algunos hombres sobre la mujer pescadora. Hay gente buena y mala. Así como muchas chicas creen que sus parejas van de fiesta cuando dicen que van a pescar, también algunos hombres creen que nosotras vamos de ‘joda’, y no es así. Nada más alejado de la realidad”, señaló.

“Nosotras también organizamos pequeños encuentros con pescadores. Nos encanta desafiarlos y muchas veces, las mujeres les dan verdaderas lecciones de pesca”, resaltó Rocío.

“Ellas también pescan” tiene gran actividad en Facebook y cuenta con miembros no solo de Argentina, sino también de Uruguay, México, Bolivia, entre otros países.

Rocío no solo trabaja, sino que también es mamá de tres niños de 10, 8 y 5 años. Sin embargo se hace tiempo para visitar el Cabra Corral al menos una vez a la semana, para reunirse con amigas y amigos para pescar. “El más grande de mis hijos es Agustín, y es el que más me acompaña”, recordó.

La pesca de dique, laguna, río y también de mar está en siempre en la agenda de la pescadora salteña, quien se encuentra en estos momentos en Mar de Ajó y dijo haber pescado corvinas rubias y peritas. Mientras que en su Salta natal suele dedicarse al pejerrey, bagre, a las bocachas y tarariras. “Tengo también un extenso recetario para cada especie, ya que lo que se saca se come o sino se devuelve al agua”, puntualizó.

Por último recordó que para ser pescador no sólo hay que saber pescar, “hay que aprender de ríos, espejos de agua, clima, vientos, de la geografía de los lugares donde uno va. Me la paso viendo mapas, informándome y estudiando. La pesca es una escuela, en la que nunca terminas de aprender. El mayor título se puede obtener es ser campeón de uno mismo, superarse y ver la vida de otra manera porque la pesca te lleva a eso, a ver la vida de otra manera”.