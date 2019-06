Pocos docentes rurales pudieron votar por correo

Apenas el 8,33 por ciento de los votos de 1.200 docentes que trabajan en 192 escuelas rurales estatales llegaron por correo hasta el viernes pasado, a las 18, cuando se cerró la jornada electoral en la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Salta. Así lo planteó el secretario general de Sitepsa, Sergio Coronel, tras indicar que solo llegaron a la Capital salteña los sobres cerrados de 100 electores.

"La poca participación de las escuelas del interior, en zonas no urbanas, fue otra de las dificultades que hubo en la elección de la Junta", manifestó el gremialista, indicando que en algunos establecimientos los sobres enviados por Junta Electoral no llegaron en tiempo y forma, en otras instituciones directamente no llegaron y hay votos que están en camino.

El sector consultará si esos sufragios que están en viaje serán tomados como válidos o no en el escrutinio definitivo. Para Coronel, los resultados de ninguna manera significan que la docencia le dio la espalda a los gremios, dado que considera que la cantidad de votos conseguidos por las dos listas ganadoras no fueron contundentes sino que la votación estuvo bastante "ajustada" en la pelea por llegar a la meta. "Los ganadores no alcanzaron ni el 10 por ciento del total del padrón", dijo.

Por su parte, desde la Lista Multicolor, el mismo viernes habían emitido un comunicado sobre las elecciones. En el escrito advirtieron sobre la baja cantidad de docentes que concurrió a votar ya que solo lo hizo el 50 por ciento del padrón electoral. Señalan que en el departamento San Martín, apenas el 33 por ciento votó.

"La regimentación del Ministerio de Educación de no permitir votar en el mismo turno, sino tener que hacerlo en contra turno a diferencia de otras elecciones fue una actitud deliberada del Gobierno para desalentar la votación. Temieron que una participación masiva aumentara todavía más la votación de las listas identificadas con la lucha docente", dice el texto difundido.

Coronel coincidió con la Multicolor en que hubo un "condicionamiento del gobierno escolar debido a la falta de flexibilidad", por lo cual no habrían podido votar muchos docentes.

Sin fecha de asunción

Hasta anoche aún no se conocía la fecha de asunción de las nuevas autoridades elegidas a través del voto de los docentes para dirigir la Junta Calificadora en los próximos tres años. Varios consultados por El Tribuno en el círculo ganador están expectantes a que el gobernador Juan Manuel Urtubey firme el decreto antes el 15 de junio, día en que comienzan las inscripciones de interinos y suplentes para el período 2020. Hay que tener en cuenta que además en junio también terminan las clases en las escuelas con régimen de verano, por lo que en agosto habrá nuevos nombramientos en el sector.

La Junta es un órgano colegiado que tiene la función de evaluar el ingreso, la permanencia y los ascensos a lo largo de la carrera docente. Está conformada por seis miembros elegidos por el voto, tres designados por el Ministerio de Educación y uno por el gremio mayoritario que es la ADP.

Después de los duros cuestionamientos a la actual Junta, la pregunta por estas horas es si esos cuatro cargos restantes también se van a renovar o no, cosa que este medio no logró saber aún. Es probable que permanezcan hasta fin de año, dijeron algunos, aunque hay miembros que están desde que asumió Urtubey hace casi 12 años, advirtieron otros.

Se podría impugnar

Hoy se definiría si un grupo de listas, entre las que ya se confirmó que no estará la Naranja ni tampoco estaría la Turquesa, pedirá formalmente la impugnación de la elección de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Salta realizada el viernes pasado, y en la que triunfaron la lista Blanca y Rosa.

La excandidata Carmen Venencia, de Tribuna Docente, comentó que las causales serían administrativas, por ejemplo, hay electores que no estaban en el padrón o fiscales que no pudieron emitir su voto. Habría que ver si se reúnen suficientes reclamos que se hayan planteado durante el padrón provisorio y que después de todas maneras no fueron incluidos.

Venencia agregó que otra de las improlijidades el día de la elección fue con el tema del presidente de mesa. Junta Calificadora determinó que en los casos en que no se presenten debía abrir los comicios y hacerse cargo del proceso eleccionario el primer fiscal que llegue. “En la escuela Juan José Valle fue autoridad de mesa el fiscal de la lista ganadora. Esto es impugnable, pero hay que ver en cuántas mesas sucedió lo mismo y si hay actas labradas”, precisó.