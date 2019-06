Reconocen el trabajo de integración en el SEI del profesor Sergio Villa

El profesor Sergio Villa, quién imparte enseñanza en la Escuela Técnica Juana Azurduy de la ciudad de Gral. Güemes, recibió un reconocimiento por parte de docentes y alumnos que conforman el aula SEI (Servicio Educativo Integral), por su valioso aporte en beneficio de alumnos que asisten a dicha aula, con la instalación de un timbre sonoro lumínico, que va a permitir a los niños afectado por hipoacusia, poder reconocer los horarios de ingreso a las aulas.

El aula SEI es una dependencia de la Escuela con Modalidad Especial Julio Cintioni, que fue habilitada cuatro años atrás en la escuela técnica Azurduy.

Allí asisten alumnos egresados de la escuela especial para continuar con un nivel superior. Se trata de un proyecto educativo integrador que se creó para darle continuidad al proceso educativo de los niños con discapacidad, ingresando así al nivel secundario.

Un plantel de docentes especiales que se distribuyen en dos turnos, son responsables no solo la enseñanza en el aula, sino además del acompañamiento de los alumnos a las actividades en los talleres y en algunas clases junto al grupo de alumnos regulares de la institución, como parte de la actividad inclusiva. “Se trata de un Servicio de Educación Integral de jóvenes con discapacidad”, explicó el docente.

“Ellos asisten a un aula destinada para el SEI pero dependiendo de sus capacidades podemos integrarlos en áreas como matemática, artística y todos asisten a las clases de educación física y a los talleres”, explicó el director de la escuela Cintioni, Horacio Manzur, quién estuvo presente durante la entrega del reconocimiento.

El proyecto del SEI lleva cuatro años de desarrollo, en la actualidad son 40 alumnos ya integrados en Güemes que cursan desde 1º a 4º año.

Una de las dificultades que afrontaban los niños con algún grado de disminución auditiva, es que no podían escuchar el timbre de ingreso a las aulas, ya sea en la primera hora de la mañana o durante los recreos.

En busca de una solución el profesor Sergio Villa trabajó en la elaboración e instalación de un timbre dual, es decir que no solo sea sonoro sino que además encienda una luz para que pueda ser apreciada por los niños con problemas auditivos.

“Me demandó algunos meses porque tuve que investigar, no solo sobre la parte electrónica del equipo, sino también sobre los niños, porque sabemos que algunos son muy sensibles a los ruidos, otros podrían verse alterados por la luz, es decir que debía ser algo que cumpla con la función de un timbre como en cualquier escuela o colegio, pero que no afecte la estabilidad emocional de los alumnos especiales”, explicó el docente sobre la elaboración de su proyecto.

El timbre dual fue instalado en el exterior del aula del SEI, fue programado para activarse al ingreso a clases, a la salida y durante los recreos.

“El timbre suena automáticamente en forma suave y una luz se enciende adentro y afuera del aula, solamente se activa de lunes a viernes y tanto los días como los horarios se pueden modificar en forma sencilla, la luz se mantiene encendida durante todo el recreo y cuando se apaga los chicos saben que deben volver al aula”.

Con respecto al reconocimiento, dijo: “Es muy emocionante que un trabajo tuyo haya sido valorado de esta forma. No esperaba algo así. Con ver lo útil que es para ellos ya era suficiente, sin embargo fue una hermosa sorpresa que me dejó sin palabras, ellos son sumamente afectuosos siempre”.