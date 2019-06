Una docente denuncia que cobra menos por un cargo en la UNSA

Constanza Ruiz-Danegger nació en Córdoba, estudió en Tucumán y decidió vivir en Salta. Desde hace 14 años que es docente en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en la materia psicología del desarrollo I de la carrera de Ciencias de la Educación, en la Facultad de Humanidades. Es también investigadora, estudió en Madrid y hasta fue distinguida con un premio en Canadá.

Sin embargo, lo que parece una vida tranquila, en los últimos años se fue transformando en una pesadilla. Hoy Constanza afirma que su cabeza necesita un "nuevo comienzo" y en eso está trabajando. "Yo por dentro siento que tengo 250 años, no siento que tenga mi edad. Actualmente tengo estrés crónico prolongado grave", expresó a El Tribuno.

Esa angustia está directamente relacionada con su trabajo. En 2011 Constanza concursó el cargo adjunto con dedicación semiexclusiva, que ganó. Ese cargo la habilitaba a hacerse cargo de la cátedra, algo que terminó sucediendo, porque no había otro profesor.

"Por el volumen de cosas que estaba haciendo, que eran de interés de la carrera, se extendió la dedicación docente a exclusiva", agregó Constanza. Pero en vez de mejorar, en menos de dos años pasó de tener un trabajo estable a haber "quedado en situación de calle". Dijo que ya dejó de percibir la mitad del salario que recibía como docente en la UNSa.

"Hace cinco meses me quedé sin la posibilidad de pagar el alquiler de mi casa y mis alimentos. Cuando pude poner las cosas en manos de abogados, sentí que el cuerpo se me cayó. Amigos que nunca olvidaré me prestaron para el alquiler de mi casa. Me emociona el cariño y el apoyo que estoy teniendo", relató Constanza.

Según relata la docente, iba a la universidad a trabajar sus ocho horas, como todo profesor que tiene dedicación exclusiva. Recuerda que después de hacer todos los trámites para un viaje fue a cobrar su sueldo para pasarlos a euros. Al ir al cajero se dio cuenta de que tenía la mitad de su haber.

"No tenía ni idea de lo que estaba pasando, estaba shockeada, así que hice una nota para que me devuelvan lo que faltaba, que era un sueldo trabajado. Ese tema se resolvió recién en diciembre, mientras tanto tenía licencia, que no se cumplió, y a partir de ahí comencé a cobrar ese medio sueldo. Hubo muchas irregularidades", afirmó.

Constanza cuenta que tenía una dedicación "exclusiva precaria", ya que nunca fue oficializada. En 2011 le habían subido el sueldo a "exclusivo" por el volumen de cosas que venía haciendo. Después, según narró, recibió una nota que la notificaba del fin de la dedicación exclusiva.

"Desde hace mucho tiempo que vengo cobrando la mitad de mi sueldo, o sea como una docente con dedicación semiexclusiva. Mi abogado envió un telegrama en febrero diciendo los argumentos legales por lo que no podían hacer eso. No pasó nada, siguieron las cosas así. Mi cuerpo ya no soportaba más nada, estaba con carpeta médica, entonces me llegó a la casa una resolución que retrotraía la situación, donde me decían que estaba bien hecha la baja", contó la mujer.

Tiempo después le rechazaron "en todos los términos" el telegrama que había enviado su abogado, por lo que se sintió muy mal. "Estoy con el mismo cargo que concursé hace 14 años, en este tiempo nunca pude acceder a concursar a un cargo de mayor jerarquía", afirmó.

Para ella su situación encuadra en un caso de "mobbing" (acoso laboral), y expresa que desde hace muchos años viene sintiendo esto. Constanza tampoco puede explicar o tal vez tampoco quiera hacerlo por qué empezó esta situación, pero sí asegura que se originó en 2014, cuando ese año decidió "que en la universidad se empiece a hablar de autismo".

"Veía que era un tema complejo del que no se pueden decir superficialidades y en ese momento no se sabía tanto. Pedí una ayuda específica para ir a Madrid, para hacer una estancia de dos meses para estudiar sobre alteraciones de desarrollo y autismo en particular, para preparar una materia optativa para la UNSa", explicó.

Viaje

En mayo viajó a Montreal para recibir una distinción como investigadora. Una situación que debería haber sido de alegría también tuvo su cuota de dramatismo. Cuando se decidió a viajar, no sabía si sacar los pasajes porque no tenía cómo pagarlos.

"Saqué los pasajes y no tenía la plata, encima todos los ticket estaban arriba de los mil dólares. Después tuve que pensar en el alojamiento, hasta analicé irme a un camping porque es todo carísimo. Lo que pasó en el medio de mi vida, fui a Canadá a recibir el premio, que es como el Oscar de mi profesión. Me di cuenta de eso por las otras personas que lo recibían. Estuve en Montreal pero haciendo vida de viejita, porque no aguantaba salir. Ahora, parte de la plata que tengo es para seguir devolviendo lo que gasté en ese viaje, pero no me importa porque estar ahí fue divino", expresó.