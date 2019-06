La institución dice no tener absolutamente ninguna responsabilidad o vinculación con la causa en razón que el hecho se habría producido fuera del calendario escolar. Una joven, exalumna de dicho establecimiento, habría sido víctima de abuso sexual por parte de cinco compañeros.

El colegio San Alfonso asegura no haber sido notificado jamás sobre un hecho de abuso sexual

La información sobre un hecho de abuso sexual cometido por exalumnos del colegio San Alfonso contra una compañera, circuló esta semana por los medios locales. El ultraje habría sucedido hace seis meses en un viaje de egresados y por el caso hay una denuncia penal.

El abogado Carlos Saravia explicó que el hecho se produjo a fin de año en uno de los tantos viajes que realizan los jóvenes de los colegios para despedirse,"la víctima es una señorita que había consentido tener un encuentro con una persona en la habitación de un hostal, pero esta persona la encierra y después aparece un compañero que es el que abusa de ella. En medio de esta situación de abuso, había otros chicos gritando y pidiendo entrar también para abusarla”, expresó.

Según el letrado, se trata de una causa que fue denunciada el año pasado y tuvo lentitud por parte de la fiscalía, al menos son cinco los jóvenes que estarían por ser imputados.

En tanto, el colegio San Alfonso emitió, en las últimas horas, un comunicado en el que aduce no haber estado al tanto de lo acaecido y que al ponerse a disposición de la Justicia desde la fiscalía se les hizo saber que, por no ser parte el colegio San Alfonso ni tener absolutamente ninguna responsabilidad o vinculación con la causa en razón que el hecho se habría producido fuera del calendario escolar, la representación del Colegio no puede acceder al expediente ni a la información allí contenida lo que trae como consecuencia la continuidad del desconocimiento pleno de los hechos y personas involucradas, impidiendo ello cualquier actuación de nuestra parte.

El comunicado de la institución dice:

Ante los lamentables hechos que se vienen anunciando en algunos medios de comunicación, las autoridades del COLEGIO SAN ALFONSO informan a toda su Comunidad Educativa y al Pueblo de Salta en general, que el Establecimiento Educativo jamás ha sido notificado o informado directa o indirectamente por ningún padre, alumno, profesor, preceptor, autoridad judicial o tercero de la eventual probabilidad de la existencia de delitos contra la integridad sexual en los que se vieran involucrados algunos de sus alumnos, por lo que el Colegio desconoce, en esencia, quién o quienes podrían ser las víctimas o victimarios de los referidos delitos así como las fechas y circunstancias de modo y lugar en que supuestamente habrían ocurrido los hechos, de allí que devienen manifiestamente maliciosas, también, las acusaciones que falsamente se hacen en contra de la institución en cuanto a que el Colegio habría intentado ocultar el hecho o no se solidarizó con la víctima. Al respecto, cabe aclarar que una vez anoticiados de la denuncia por los medios en cuestión, el representante Legal se constituyó inmediatamente en la Fiscalía interviniente para ponerse a disposición del Órgano Judicial para lo que hubiere lugar, donde se nos hizo saber que, por no ser parte el Colegio San Alfonso ni tener absolutamente ninguna responsabilidad o vinculación con la causa en razón que el hecho se habría producido fuera del calendario escolar, la representación del Colegio no puede acceder al expediente ni a la información allí contenida, lo que trae como consecuencia la continuidad del desconocimiento pleno de los hechos y personas involucradas, impidiendo ello cualquier actuación de nuestra parte.