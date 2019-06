Santiago Sosa, la joven promesa de River que se va al Everton

El volante juvenil de River Plate, Santiago Sosa, aguarda el permiso de trabajo especial de la Premier League para convertirse en refuerzo del Everton Inglés de fútbol, que pagaría la cláusula de rescisión de 15 millones de dolares..

El volante central, quien actualmente está jugando el Mundial Sub 20 de Polonia, necesita que un consejo de directores técnicos de la FIFA certifiquen que está en condiciones de participar en más de veinte partidos en el seleccionado mayor argentino y más de cincuenta como profesional en la Liga inglesa.

Dichos requisitos son parte de la reglamentación que tiene la Premier League para la incorporación y compra de derechos económicos de jugadores que no vienen de las grandes ligas europeas.

No es el primer caso de transferencia de jugadores de River a la Liga inglesa en estas condiciones, ya que lo mismo sucedió cuando vendieron a Ramiro Funes Mori al mismo club en 16 millones de dolares.

Santiago Sosa, oriundo de Mercedes en la provincia de Buenos Aires, hizo su debut oficial el 29 de agosto del 2018 en el partido de vuelta ante Racing Club por la Copa Libertadores de América, en el Monumental, y apenas lleva jugados cuatro partidos en primera división.