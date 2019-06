El justicialista Uñac arrasó con el 56% en San Juan

Sin sorpresas, y pese a un lento escrutinio, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, logró ayer una demoledora ventaja sobre Cambiemos y accedió a un nuevo mandato e la provincia. Con el 15% de las mesas escrutadas, el peronista "Frente Todos" integrado por la fórmula de Uñac y Sergio Gattoni se adelantaba con un 56,75% de los votos, dejando muy atrás al Frente Con Vos ( Cambiemos), que cosechaba el 32% con la boleta conformada por Marcelo Orrego y Susana Laciar.

El reelecto gobernador le dio trascendencia nacional a su triunfo al considerar que "el PJ nacional también debería presentar una lista de unidad" en los comicios presidenciales tras votar en las elecciones provinciales.

El mandatario opinó que es necesario "armar un proyecto de país que sea un acuerdo programático que vaya más allá de lo electoral y que tenga en cuenta los verdaderos problemas de la gente".

Entre otras cosas, Uñac destacó que "no hace tanto tiempo" la Argentina tenía "niveles de crecimiento y de desarrollo realmente importantes".

"Si de la mano de la unidad podemos lograr un buen resultado en San Juan, sería muy necio no hacer lo mismo a nivel nacional", destacó el gobernador.

En este sentido, el candidato del Frente Todos opinó que su provincia "ha sido un modelo interesante" porque ha logrado armar un espacio en el que están incluidos el PJ, el kirchnerismo y otros partidos opositores, aunque aclaró que esto "no quiere decir que todos piensen lo mismo, porque también hay matices" dentro de la coalición.

Las especulaciones

Por la tarde, antes de conocerse los resultado, Uñac manifestó que espera que San Juan "pueda dar un mensaje" al Gobierno nacional, "fundamentalmente a nivel de gestión". El mandatario destacó que el proceso electoral se desarrolló "con normalidad" y deseó "que sea una jornada donde se fortalezca la democracia y que haya gran cantidad de participación".

"Que se puede pensar en un proyecto político basado en la renta productiva en contraposición de la renta financiera, que podemos articular el diálogo, escucharnos, hablar y discutir", detalló al respecto.

Por último, Uñac aseguró que le "parece una muy buena fórmula" la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y destacó "la trayectoria" del ex jefe de Gabinete.

"Hay que ver cuál puede ser la otra alternativa. Es verdad que Alternativa, parece, empieza a diluirse. Esperemos no terminar en una polarización porque eso no ayuda a nadie", aclaró.