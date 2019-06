Urtubey participó en el ciclo 2019 "Preguntar al Poder" en la Universidad Austral

El gobernador ahondó sobre diversas temáticas de Argentina, asegurando que el problema del país no se reduce a una crisis económica: “Estamos viviendo una profunda crisis de valores y ese es el drama”.

El gobernador Juan Manuel Urtubey participó esta mañana en la conferencia de prensa “Preguntar al Poder” un espacio de diálogo cívico entre políticos y periodistasque organizan la Fundación Konrad Adenauer e Infociudadana, con el apoyo de Universidad Austral.

“El problema de nuestro país no se reduce a una crisis económica. La Argentina está viviendo una profunda crisis de valores y ese es el drama”, afirmó Urtubey al ser consultado por la situación socioeconómica actual. “En un país donde no hay confianza, por más política monetaria que tenga, no hay sistema financiero y entra en procesos de devaluación como el que estamos viviendo”, agregó.

El Gobernador sugirió, entonces, “lo primero que tenemos que hacer es generar certidumbre, no sé si serán los 10 puntos de acuerdo que presentó el Gobierno ni los 6 de otro. Hay que sentarse y establecer reglas de juego sólidas para recuperar confianza”.

Consultado sobre su visión del sistema educativo en Argentina, Urtubey enfatizó que “es sumamente inequitativo. Lo digo como gobernador de la Provincia que más invierte en educación, ya que en Salta se destina más del 41% del presupuesto a educación, pero si lo mido por la inversión por alumno es de las de más bajo, porque somos el tercer presupuesto más bajo del país” y sustentó su análisis en la actividad económica y la mala coparticipación “que debe rediscutirse de una vez”. Asimismo reprochó la desaparición del fondo compensador, además de criticar la transferencia y congelamiento del incentivo docente.

“Debemos rediscutir la currícula y pensar en una que amigue a la educación con la cultura del trabajo”, manifestó también sobre este tema y destacó que "necesitamos brindar una educación de excelencia a quien está en una situación de mayor vulnerabilidad”.

Sobre el tema seguridad, el mandatario dijo “hay que acelerar procesos de reformas estructurales como es el caso del Código Procesal Penal que hace tres años damos vueltas para implementar” y observó que “este mes empieza el plan piloto en Salta y Jujuy porque tenemos los sistemas provinciales. Hay que estandarizar la formación del personal policial; es mucho más que algo efectista” y mencionó el caso de Salta donde exigen estudios superiores a los miembros de esa fuerza.

Ciclo #PreguntarAlPoder

Se realiza desde 2007 con el objetivo de aportar a la información pública en épocas electorales.

La presencia del gobernador Urtubey contribuye “a fortalecer a la comunicación y la transparencia en nuestro país”, indicaron Adriana Amado Suárez, presidente de Infociudadana y Olaf Jacob, representante de la Fundación Konrad Adenauer en la Argentina.

Participaron periodistas y estudiantes con la modalidad Bundespressekonferenz (conferencia de prensa federal) que se basa en las reglas del modelo que impulsaron periodistas alemanes hace más de cincuenta años.

El ciclo ya organizó más de cuarenta conferencias de prensa con la participación de funcionarios y personalidades de todo el espectro político.