Racing busca a un uruguayo para reemplazar la posible salida de Saravia

Racing Club sondeó al defensor uruguayo Mathías Suárez, de Montpellier francés, para reemplazar a Renzo Saravia, quien es pretendido por Porto, de Portugal.

"(Eduardo) Coudet me llamó dos veces y me dijo que me quería para Racing", reconoció el uruguayo Suárez en declaraciones a Sport 890 de Uruguay sobre el contacto con el entrenador de la academia.

Mathías Suárez tiene 22 años, es lateral derecho y a principios de año pasó de Defensor Sporting a Montpellier, donde disputó apenas diez partidos.

Además, estuvo preconvocado por el entrenador del seleccionado uruguayo, Oscar Tabárez, para disputar la Copa América de Brasil pero finalmente quedó afuera de la lista definitiva.