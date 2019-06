Todo sigue igual con los bagayeros en la frontera

Con el cierre de mayo, venció el plazo para que los pasadores de frontera continuaran de manera ilegal ingresando la mercadería desde Bolivia, pero nadie quiere dar alguna explicación de cómo sigue la situación, solo observándose que trabajan de manera normal y con "permiso" de funcionarios y organismos de control.

"Todo sigue como antes, se trabaja con normalidad", dijeron desde Aduana, al ser consultados por la actividad fronteriza. El viernes se llevó adelante una reunión entre funcionarios de Nación, legisladores, representantes del municipio y referentes de trabajadores de frontera para encauzar la problemática que afecta al norte de Salta.

"Hemos podido dialogar para avanzar en este problema, se pusieron a consideración trabajos en común y sugerencias, quedamos en seguir trabajando juntos", contó la senadora Cristina Fiore.

Entre los legisladores involucrados, Rodolfo Urtubey explicó cuál sería el camino más viable para resolver el problema, más allá de la coyuntura. "Me involucré, y empecé a buscar alternativas. No alcanzó con lo que se hizo hasta ahora. Los trabajadores de frontera no pueden tan fácil ser exportadores e importadores", dijo, y agregó: "Yo elaboré un proyecto, lo hablé con gente de Orán y representantes de bagayeros, se trata de empoderar a ellos y no de hacer más grandes a los contrabandistas".

"Lo más prudente sin dudas es un nuevo impasse, sobre todo teniendo a la vista la solución concreta. Estamos tratando de conversar con los patrones para que sigan haciendo el tráfico pero de manera legal. Se habla de una zona franca, pero no es la solución de fondo, porque está direccionada a las grandes empresas. Aquí tenemos muchas familias y no los favorecería", concluyó el senador nacional.

El viernes 31 de mayo venció el plazo para que pasadores se inscriban como microimportadores. Ese mismo día se llevó a cabo la mesa de diálogo.