Apareció la foto que mostraría la "traición" del Kun Agüero a su hermano

Apenas se conoció la identidad de la nueva pareja de Sergio Kun Agüero (31) fuertes rumores de una tremenda interna entre los hermanos del futbolista comenzaron a circular en el medio.

Es que la modelo Sofía Calzetti (22) que conquistó al deportista y ya se muestra junto a él en las redes sociales, sería nada más ni nada menos que la ex novia de Gastón del Castillo (21), uno de los hermanos del Kun.

Y como para muestra solo falta un botón, en las últimas horas apareció la primera prueba de la presunta "icardiada" entre pares. Es que el sitio Primicias Ya publicó una vieja foto en la que se ve a Sofía tomando sol y, atrás suyo, posando sonriente, quien parece ser el hermano del jugador de fútbol.

En detalle, se dice que Calzetti tuvo una apasionada historia de amor con el hermano más chico del Kun y por eso, Mayra del Castillo (27), otra de las hermanas, estaba furiosa con el delantero del Manchester City en la noche de su cumpleaños.

"¿Qué le regalaste a tu hermano?", le preguntó el notero de Farándula Show a Mayra a la salida del boliche en donde el astro del fútbol festejó su cumpleaños el pasado fin de semana.

"¿Qué le regalé? Una foto familiar, para que sepa quien es la familia", contestó con suma ironía la hermana de Sergio. En tanto, ninguneó a Calzetti argumentando que no era la novia del Kun.

"No tengo cuñada. Tiene un montón de novias mi hermano. Besos para todas. Las amo", dijo al respecto.

Débora D’Amato (46) dio a conocer este lunes por la pantalla de Intrusos (América, a las 13) el picantísimo rumor que aclararía esta fuerte interna familiar.

De acuerdo a la panelista, el fastidio de Mayra radica en que el Kun se peleó el sábado con su hermano menor justamente por Sofía y por eso este último se fue del cumpleaños del delantero.

Cabe destacar que Gastón también se dedica al fútbol. De hecho a lo largo de carrera fichó para varios clubes de primera como Independiente y Newell's Old Boys. Aunque en los últimos meses su notoriedad en los medio se dio por un hecho lamentable.

Es que, en marzo, el joven futbolista fue detenido tras ser denunciado por una joven que lo acusó de haberla "entregado" para que otro hombre abusara sexualmente de ella.

"No, no salimos. Nos conocemos desde chicos, pero es un amiga. Nos vemos en Buenos Aires porque tenemos amigos en común pero no más que eso. La conozco desde los 12 años", es lo único que dijo el Kun sobre Sofía cuando fue consultado al respecto en una entrevista con Caras.