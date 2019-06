Emiliano Díaz reveló detalles desconocidos de su papá, Ramón Díaz, y su relación con River

El hijo y ayudante de campo aseguró que Ramón Díaz se equivocó con el gesto "yo no, yo no" frente a los hinchas de Boca en la Bombonera, en relación al descenso de River. Además, contó que lo vio llorar y sufrir el día que el "Millonario" perdió la categoría y sacó a la luz un llamado que le hizo a Daniel Passarella, el por entonces presidente del club.

"No es fácil estar ahí y que 45 mil personas, que no son de tu agrado, te insulten… Yo no sé cómo podría reaccionar. Como también hay gente que tiene el temple como para hacer determinada reacción, Ramón se equivocó y él lo sabe", reconoció Emiliano en diálogo con ESPN.

El partido en cuestión se disputó en 2013. Más precisamente el 5 de mayo, en la Bombonera, por la fecha 12 del Torneo Final. Fue el segundo Superclásico oficial tras el descenso de River en 2011. Emiliano Díaz estuvo presente aquella jornada como ayudante de campo de su padre, quien al irse expulsado en el segundo tiempo respondió con el gesto "yo no, yo no", al cántico de los hinchas de Boca: "Vos sos de la 'B', vos sos de la 'B'…".

"Son cosas que salen en el momento. Que te insulte un estadio entero no está bueno. Lo vi llorar el día que pasó eso", agregó Emiliano sobre el descenso de River con Juan José López como entrenador. "Al otro día se comunicó con el presidente del club (Daniel Passarella) para ofrecerse a dirigir al equipo. Así que yo sé lo que sufrió. Cuando la camarita está prendida, es un circo. Es diferente cuando lo tenés al lado, en el sillón, y lo ves llorar y sufrir. Es más un show, y la realidad está en otro lugar", reveló.

En otro orden, el hijo de Ramón Díaz elogió a Marcelo Gallardo. "Se reinventa semestre a semestre, no es fácil mantenerle ese hambre de ganar al grupo, ese temple de no relajarse nunca. Además en el mano a mano es letal, plantea los partidos de una manera admirable".

FUENTE: INFOBAE