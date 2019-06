Santos Rueda está listo para el Mundial de Trail

El atleta salteño Santos Gabriel Rueda ya se encuentra en Coimbra, una ciudad ubicada en el centro de Portugal, donde este sábado competirá en la Copa del Mundo de Trail 2019, como parte del equipo argentino.

Cabe recordar que el ingeniero nuclear nacido en el paraje Candado Grande, a 50 kilómetros de Aguas Blancas, fue el mejor representante nacional en el Mundial 2018 y el segundo mejor de América.

Junto a Rueda estarán otros competidores de la Argentina, quienes participarán en la difícil Trilhos dos Abutres, carrera que corresponde a la Copa del Mundial de Trail Running en la localidad de Miranda do Corvo (Coimbra, Portugal).

Para esta edición está prevista una distancia corta de alrededor de 50 kilómetros y se otorgará el título de campeón del mundo de hombres, mujeres y equipos. La carrera recorre la cordillera de Louzan, hogar de ciervos, jabalíes y pavos que se esconden entre los alcornoques, castaños, robles y, por supuesto, los pinos.

El equipo argentino femenino está integrado por Adriana Vargas (Córdoba), Belén Barrera (Córdoba), Yenifer Castro (Neuquén) y Karina Sosa (Córdoba). Mientras que al equipo masculino lo conforman: Pablo Barnes (Italia), Franco Oro (San Juan), Joaquín Narváez (Catamarca), Ignacio Rivera (Catamarca), Víctor Cruz (Jujuy) y Rueda, el representante de esta provincia.

“Tengo previsto estar tres meses en Europa y comenzamos nada menos que con el Mundial. Luego vamos a seguir con varias carreras icónicas del trail running. La distancia de 50 kilómetros me cuesta mucho, no es la que más cómoda me queda y sé que hay grandes deportistas internacionales que son candidatos, por lo que vamos a tomarlo como una gran base de experiencia”, señaló el actual campeón argentino de trail running.

La carrera por equipos será para seis corredores masculinos y femeninos por país. Los tres primeros del equipo determinarán el puntaje final del país.

“Un Mundial es algo superior a la previa, la preparación, el entorno. En lo particular estoy muy bien, esperando que llegue el resto del equipo que todavía está en tránsito”, comentó horas atrás.

“La estrategia de carrera la vamos a charlar el viernes (mañana), un día antes del Mundial, para ver cómo está cada uno de nosotros y ver cómo podemos optimizar los recursos”, comentó Rueda.

“A pata pila”, su infancia en el interior

Santos Rueda vivió una infancia con menos que lo justo, pero feliz.

La historia de Santos Gabriel Rueda es conocida, pero siempre es bueno recordarla. Nació y se crió en Candado Grande, un pequeño paraje ubicado en el norte provincial.

Cuando llegó al secundario conoció Aguas Blancas y pensó que era “una metrópoli”. En la frontera fue carrero y hombreó bolsas de harina para ganar sus primeros pesos.

Luego ganó una beca para estudiar en el Instituto Balseiro, en Bariloche, donde se graduó de ingeniero nuclear y se hizo runner profesional para escaparle al estrés.

Antes de viajar a Portugal estuvo en su pequeña población natal y allí rescató una foto que compartió en las redes sociales.

Él, descalzo, junto a su hermano Samuel a orillas del río Bermejo, después de pescar un bagre. La sonrisa en el rostro de los hermanos lo resume todo. Habían obtenido el premio mayor.

“En ese momento solo me imaginaba comerlo en un ‘chupín’ de bagre o si no frito con mote de maíz, yuca y papas. No era ningún trofeo, era mi almuerzo”, comentó.

La fotografía fue tomada de casualidad, gracias a su hermana “que ya vivía en la ciudad y de vez en cuando volvía para ver en qué andábamos”.

“Debe ser la única foto en estado natural allá por 96, en pata pila, con una gomera en el cuello y eso era todo”, cerró el actual ingeniero nuclear, que está a punto de correr un Mundial de Trail, en Portugal.

Antes se preguntó: “¿Infancia feliz?, sí, lo fue”.