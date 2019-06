Amigo del pediatra del Garrahan: "Se mandó una cagada pero no es un monstruo"

Alejandro Pipino es posiblemente el amigo más cercano de Ricardo Russo, el pediatra del Garrahan que fue apresado por producción y distribución de pornografía infantil. Hicieron la residencia juntos durante los 80 en hospital de La Plata y son amigos desde ese entonces.

El amigo del pediatra decidió salir a hablar en nombre de él ya que cree que es una “obligación moral” hablar en nombre de su amigo.”Nadie de mi entorno quiere que yo hable, hay miedo, yo también lo tengo, pero no puedo dejar de pensar en mi amigo, tengo miedo de que haga cualquier cosa, de que se suicide, esa es mi obsesión. Quiero que de alguna manera le llegue mi mensaje y que sea fuerte, que aguante”, contó en diálogo con Clarín.

Pipino recuerda que, cuando habló con su colega del Garrahan sobre el allanamiento en su casa, este le había contestado que estaba todo en orden ya que había hablado con un abogado. Más tarde, cuando el caso se mediatizó, el representante legal abandonó el caso. “Ricardo le pagó 15 mil dólares en efectivo, casi todos los ahorros que tenía y lo dejó en banda”, espetó, indignado.

“Me acerqué, le di un beso, un abrazo y le dije ‘Tranquilo, estamos con vos’. Me miró, no me dijo nada, estaba mal, consternado”, describió Pipino sobre su último encuentro con su amigo.

Una psiquiatra declaró a favor de Russo y lo diagnosticó con síndrome de “cabeza quemada”, lo que se produjo ya que él era “una persona excesivamente preocupada por su trabajo en el Garrahan”. Pipino respaldó esta teoría y recalcó: “No se permitía errar un diagnóstico. Lo conocí en situaciones límite, dejando la vida por salvar la de varios nenes. Por eso necesito que se sepa cómo trabajaba Ricardo, con qué seriedad y pasión, un tipo hiper-comprometido con sus pacientes”.

En noviembre, Pipino recibió una llamada de su amigo que le contó sobre el contenido comprometedor que habían detectado en sus equipos, aunque juró que él no era culpable de nada. “Me dijo que era un video pero que jamás de los jamases difundió, traficó ni facilitó ese material”, explicó.

Así mismo, compartió una conversación que tuvo con la subjefa del departamento de Pediatría del Garrahan quien le dijo es “que es imposible que Ricardo haya estado en algún momento con un paciente a solas en el consultorio. Que el movimiento que hay en ese sector es imposible de imaginar. Y que las fotos que le encontraron en su teléfono eran todas con fines de trabajo”.

“Él es culpable de algo, de tenencia de material, de pornografía infantil. Él es pediatra, atiende a chicos, es un pelotudo, pero no midió, no entendió que ese material podía comprometerlo”, aseveró y cerró: “Si es culpable, que pague lo que tenga que pagar. Pero no lo matemos de entrada, paremos con el linchamiento mediático”.