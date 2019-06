El técnico no firmó su desvinculación como técnico de Independiente pese a que el club lo había anunciado en redes sociales. Por eso se demoró la presentación de Beccacece.

El rojo oficializó la salida de Holan, quien aún no firmó

Independiente oficializó este jueves que Ariel Holan dejó de ser el entrenador del primer equipo luego de dos años y medio, y ya ajusta detalles para presentar a Sebastián Beccacece como su reemplazante.

En un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter, el rojo anunció el fin del ciclo de Holan que en dos años y medio al frente del equipo consiguió dos títulos y regresó “al Rey de Copas al lugar que se merece”.

“Holan se despide de la institución por la puerta grande, quedando sin lugar a dudas entre los técnicos más importantes de nuestra historia”, agrega el comunicado que no detalla los motivos de la desvinculación.

“Todo Independiente le desea el mayor de los éxitos en su carrera y le agradece por su enorme aporte en estos años. Gracias y hasta siempre, Ariel”, concluye el texto.

La salida de Holan ya era conocida desde la semana pasada, pero la dirigencia encabezada por Hugo Moyano esperó el retorno de Holan de sus vacaciones para oficializar su salida.

Con el camino allanado, la intención de la plana dirigencial era presentar esta misma tarde a Sebastián Beccacece como nuevo director técnico, pero surgió un imprevisto, ya que Holan no pasó a firmar la rescición de contrato y no se reunió con el presidente del club, Hugo Moyano, como estaba previsto.

¿El motivo? Un allegado a Holan explicó que faltan temas administrativos, como definir la escribanía a la que deben concurrir para firmar. Todos dentro del entorno del ahora ex DT del equipo se sorprendieron porque el club realizó el anuncio cuando no estaba firmada la desvinculación.

​De todas maneras, no hay intención de Holan de poner trabas ya que el acuerdo de salida entre la dirigencia y el representante del técnico, Fernando Hidalgo, ya estaba cerrado de palabra: el DT cobrará su sueldo hasta el 30 de junio de este año.

.