Ana del Valle Fernández: "Los encubridores van a responder con un nuevo juicio” 

“Conforme”. Con esta palabra Ana del valle Fernández, la madre de Cintia, se mostró convencida de que su lucha valió la pena para conseguir justicia, luego de que se conociera la condena a 23 años de Federico Condorí por el homicidio de la joven.

“Quedo conforme con la parte legal, con los 23 años. Por fin luego de largo ocho años de lucha me voy convencida de que nunca me equivoque desde la primera hora cuando denuncie la corrupción y encubrimiento de la policía y de toda la cúpula que hoy van a tener que responder por ello”, dijo la madre.



“Van a tener que responder con un nuevo juicio. No me voy a quedar solamente con que se lo condene a Condorí. Voy por todos los encubridores de la causa de mi hijita”, añadió.

“Comienza otra etapa que lo va a llevar el fiscal a cargo, se va a procesar a todos los policías que encubrieron. Se esperaba esta sentencia porque una cosa es ser cómplice y otra es ser encubridores. Con esta sentencia les puede caber una pena de hasta 10 años de prisión”, relató Ana del Valle a El Tribuno.

Preguntada acerca de como llevó el juicio, la mujer señaló que lo hizo con mucha paz espiritual: “Confié mucho en el Tribunal. Me voy muy conforme con el dictamen. Impecable el trabajo que realizaron”, declaró.

Sobre las declaraciones de Condorí, quien antes del veredicto dijo que “no mató” a Cintia, Ana del Valle respondió que no le creyó nada: “En todos los juicios donde voy y hay un femicida, ninguno dice que la mató, todos ‘son inocentes’. Son tan cretinos que marcharon pidiendo justicia. No me conmovió para nada”, dijo.

“Tengo a mi hija en mi corazón. Le diría: ‘vuelva, vuela mariposa que sos libre. Mamá hizo justicia”, concluyó su mensaje.