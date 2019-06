Ahora los colegios católicos podrán enviar a sus alumnos a la Oajnu

Alumnos de los principales colegios religiosos de Salta se encontraban ayer juntando firmas para pedirles a sus directivos que no los dejen afuera del Modelo de las Naciones Unidas (MNU) de este año. A raíz de un pronunciamiento nacional de la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (Oajnu) a favor de la despenalización del aborto, el Consejo Provincial de Educación Católica (Coprodec) había prohibido la participación en los debates de los alumnos de todos los colegios católicos de Salta, por lo que las redes sociales estallaron de furia con el hashtag #DevuelvanmeMNU, donde estudiantes, políticos, representantes de fuerzas vivas y artistas expresaron su impotencia y enojo por esta medida.

Ningún joven debería privarse del invalorable juego de roles que plantea la Oajnu, en el que simulan ser diplomáticos representantes de los países miembros de la ONU, conocen y debaten sobre diferentes realidades internacionales y desarrollan habilidades de negociación, oratoria y liderazgo.

Afortunadamente, ayer, tras desdecir sus declaraciones a este medio, el presidente del Coprodec, Roberto Suaina, le dijo a una FM capitalina que la no participación de los estudiantes en el modelo 2019 de las Naciones Unidas fue solo una sugerencia. Con esto se supone que los alumnos de hoy, hombres y mujeres de cara a un futuro lleno de desafíos, ya pueden dejar de juntar firmas para luchar por el derecho a debatir sobre políticas humanas del mundo. Cada colegio tiene en sus manos la decisión de dejarlos enclaustrados en criterios inquisidores o permitirles la experiencia trascendental de construir debates en la búsqueda de un mundo más inclusivo y más justo.

Guillermo Gutiérrez, secretario de Comunicación de Oajnu Salta, dijo: "Por suerte nos llegaron pocos mails de colegios diciendo que no van a participar y todo se puede revertir. Nosotros mandamos un mail a los colegios informando que no se plantearán debates sobre aborto ni educación sexual, de modo que sea un espacio donde todos puedan participar. Las inscripciones están abiertas hasta fines de julio, el modelo es en octubre, y esperamos poder sumar todas las voces".

A fin de evitar una nueva desmentida de Suaina a las notas que publica este diario, citaremos lo que declaró ayer a una FM: "La sugerencia (de que no participen los alumnos en Oajnu) llegó (a los colegios) por el altercado del año pasado y por no existir garantías de un espacio de debate respetuoso. No podemos permitir la falta de respeto, el abucheo, el que no se dé espacio a la libre expresión".

Desde Oajnu, Gutiérrez explicó: "Desde la organización no promovemos ningún acto de falta el respeto. Nos caracterizan los debates y la promoción de los derechos. Claro que en los debates hay opiniones encontradas y eso es lo hermoso de Oajnu, el disenso, las fundamentaciones, la búsqueda del bien común".

"El año pasado, en los debates, los chicos se dejaron llevar por sus emociones con respecto al aborto (a favor y en contra), y desde Oajnu mediamos para que todo se defina pacíficamente, tal cual es nuestro rol", agregó.

En sus dichos a la FM, ayer, Suaina aclaró que el año pasado las diferencias fueron saldadas mediante documentos y la cuestión no pasó a mayores, pero fue la toma de posición de la Oajnu el 28 de mayo pasado a favor de la despenalización del aborto, la que produjo la reacción del Coprodec y la sugerencia de no participar.

Al respecto, Gutiérrez explicó: "Oajnu es una organización nacional y la decisión de manifestarse a favor de la legalización del aborto se hace a nivel nacional. No fue Oajnu Salta ni es algo caprichoso, las decisiones de este tipo se toman después de arduos análisis que además se desprenden de opciones que toma la ONU en favor de los derechos humanos".

"Esperamos que todos los jóvenes sumen su voz al MNU 2019", finalizó el comunicador de Oajnu.