Cuando los "especuladores" financian la economía real

Las Sociedades de Garantía Recíproca son una herramienta muy conveniente para que las pymes puedan acceder a capital de trabajo a tasas competitivas. Álvaro Pérez, asesor financiero y director de Finex, explicó a El Tribuno el mecanismo mediante el cual se obtiene este tipo de herramientas y cómo se financian.

En este punto, remarcó la importancia de desestigmatizar la llamada "timba financiera", ya que los fondos que financian a las pymes provienen de aquellos señalados como "especuladores".

En primer lugar, Pérez indicó que "ser pyme es una de las condiciones para acceder a este tipo de garantías", ya que "no son para el particular ni para empresas grandes", y detalló además que "no es fácil calificar".

"Hay dos jugadores en este sistema: la SGR, como avalista, y la Sociedad de Bolsa, como vendedor del cheque, pagaré bursátil o la obligación negociable, en el mercado", explicó.

Agregó que "del otro lado está el comprador, que son las compañías de seguros o los bancos con el dinero de los plazos fijos. Este es el punto donde la Bolsa, al que el común de la gente llama "especulador', financia la economía real".

El titular de la consultora Finex, que brinda herramientas de gestión financiera profesional a sus clientes, aclaró que "otorgar garantías no es otorgar el dinero, sino el respaldo de que el tomador del préstamo va a devolver el crédito y quien monetiza el préstamo es un banco o la Bolsa".

Pérez detalló que "toda pyme que quiera acceder a esa garantía se presenta en una SGR, mandando su número de CUIL y sus papeles, como lo hace en un banco que califica, y luego le dicen por cuánto es su aval". Agregó que "con ese aval, la pyme busca monetizarlo en un banco, con cheques, pagarés bursátiles o alguna otra herramienta como la obligación negociable" y que "del otro lado, el banco acepta las garantías porque detrás de ella hay lo que se llama un "socio protector'".

Este "socio protector" puede ser, por ejemplo, "una persona física que paga muchísimo impuesto a las ganancias; entonces, para bajar ese nivel de pago, una de las opciones que tiene es hacerse socio protector de una SGR y ese dinero que pone queda invertido en bonos. Son fondos que son monitoreados por la Secretaría de Emprendedores y PyMEs (Sepyme), o sea que no puede haber irregularidades, y se le da un certificado al socio protector para que lo presente en la AFIP".

En definitiva, una SGR es a una pyme, lo que un garante es a una persona física que toma un préstamo personal.