Ajustado triunfo de Alemania ante China

El seleccionado de fútbol femenino de Alemania, uno de los candidatos al título, debutó ayer en el Mundial de Francia con un triunfo ajustado sobre China, al que le ganó por 1 a 0 en el Roazhon Park de la ciudad de Rennes.

El único gol del encuentro, válido por la primera fecha del grupo B, fue anotado por Giulia Gwinn, a los 21 minutos del segundo tiempo.

En el otro partido del grupo jugado ayer, España cosechó una buena victoria sobre Sudáfrica por 3 a 1 en Le Havre. Jenni Hermoso (dos goles de penal) y Lucía García marcaron para las ganadoras y descontó Thembi Kgatlana.

Finalmente, y para cerrar la fecha inicial del grupo A (que se abrió el viernes con el triunfo de Francia sobre Corea del Sur por 4 a 0 en el partido inaugural), Noruega mostró su potencial y venció 3 a 0 a Nigeria en Reims: Guro Reiten, Lisa-Marie Utland y Osinachi Ohale, en contra, fueron las autoras de los goles.

Para hoy están previstos los dos primeros encuentros del grupo C (Australia - Italia y Brasil - Jamaica); y la apertura, con Inglaterra - Escocia, de la zona D, en la que Argentina debutará mañana ante Japón.

El torneo, en el que participan 24 países, se jugará hasta el 7 de julio en nueve sedes distintas, con los Estados Unidos como defensor del título.

Luego del debut de mañana en París desde las 13 (hora de nuestro país), Argentina enfrentará a Inglaterra el viernes 14 (a las 13) en el estadio Océane, en Le Havre, y a Escocia el miércoles 19 de junio a las 16 horas, otra vez en la capital francesa. La TV Pública y DirecTV transmitirán los partidos.

Brasil, sin Marta

La brasileña Marta Vieira da Silva, la futbolista con más goles anotados en la historia de los Mundiales femeninos, se perderá el debut de Brasil ante Jamaica en Francia 2019, ya que no se recuperó de una lesión.

La histórica delantera de la “canarinha” sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda hace quince días y será reservada.

El DT de Brasil, Vadao, explicó que “la evolución (de Marta) es muy grande, mejor de lo que esperábamos, pero no reúne las condiciones óptimas para el primer juego. Estará con nosotros en el banco pero no va a entrar”.

Marta, elegida 6 veces la mejor jugadora del mundo, intentará llegar en condiciones físicas a la segunda fecha de Brasil por la fase de grupos, el 13 de junio ante Australia.