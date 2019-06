Alumnos del Illia, divididos por la educación sexual

La discusión por la Educación Sexual Integral (ESI) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hicieron surgir diferencias entre los alumnos de la escuela de comercio N§ 5.076, Dr. Arturo Illia. Esta semana, un grupo reclamó formación a los docentes en cuestiones de género y salud sexual, mientras otro asegura que sí se enseña adecuadamente sobre el tema.

Los desacuerdos comenzaron a mitad del año pasado, cuando se discutía a nivel nacional sobre la legalización del aborto. Entonces surgió la Coordinadora de Estudiantes Secundarios Salteños (Cesal) que comenzó a organizarse en reclamo de la ley ILE y otros puntos.

El año pasado, el Illia fue denunciado por no respetar a las estudiantes que estaban a favor de la legalización. El tema resurgió en estas últimas semanas, cuando se acusó a la vicedirectora de haber amonestado a 10 alumnas por tomarse una foto con el pañuelo verde, que representa la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. La versión oficial fue que las alumnas no habían respetado el horario de recreo y habían ingresado tarde a clases pese a varias advertencias.

Sin embargo, en la notificación de las amonestaciones se planteaba que la sanción era por "realizar actividades no programadas y manifestación en el patio de la institución". Por la polémica que se generó, las sanciones quedaron suspendidas. Sin embargo, estos hechos continúan dividiendo a los alumnos.

La Cesal organizó una asamblea afuera del colegio el viernes para manifestarse contra el "autoritarismo de los directivos" y la "censura en los colegios". También plantearon la "urgente necesidad" de que haya centros de estudiantes y capacitación en ESI a los docentes. Eso provocó el enojo de un grupo de alumnos, que salieron al cruce por no sentirse "representados".

Kevin Gareca, alumno del último año y delegado de su curso, argumentó: "Lo que no queremos es que se pongan en la puerta del colegio representando a todo el alumnado cuando no todos pensamos como ellos". Aseguró que esta postura fue compartida en una reunión de delegados del turno mañana y tarde.

"Encima invitan a otros colegios que nada tienen que ver con el Illia", agregó.

Gareca también se mostró en desacuerdo con las demandas de sus compañeros. "Esas problemáticas son inventadas, como lo de ESI, que sí se dicta. También dicen que no se pueden expresar libremente, pero nos dejan llevar los pañuelos verdes y celestes. Se inventó que por ir con pañuelo verde amonestaron a unas chicas, cuando en realidad las amonestaron por cantar contra otras chicas que no pensaban igual y casi se largan a pelear. Eso está registrado por las cámaras, también inventaron que las vicedirectora las empujó", afirmó el joven. El alumno, además, indicó que la conformación del centro de estudiantes "lleva tiempo", y que están trabajando en el estatuto.

Por su parte, Exequiel Tolava, de la Cesal y también alumno del Illia, destacó la necesidad de capacitar a los docentes en ESI y denunció: "Hay docentes homofóbicos que discriminan. A mí mismo me discriminaron. Un profesor me preguntó qué hacía con las uñas pintadas, si "eso es de mujeres'. Si bien a mí no me afecta, yo tengo mi sexualidad clara, pero si le dice eso a un chico de segundo año, que está en ese proceso de entrar a la adolescencia, me parece mucho más grave", advirtió.

Tolava explicó que "hay una división en el colegio, entre los que están con dirección y los que no aceptamos los modos de dirección, que tiene un discurso peligroso de vulneración de derechos. Me parece raro que un cuerpo de delegados rechace una convocatoria que es abierta y donde pueden opinar".