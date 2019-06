Caso Huergo: el fiscal habló de una evasión millonaria

Eduardo Villalba se refirió a “100 millones de pesos que no ingresaron al fisco”. El abogado del empresario dijo que “no hay un monto determinado”.

Sebastián Espeche, el abogado de Matías Huergo, el empresario detenido acusado de ser el líder de una asociación ilícita tributaria, negó que su defendido esté involucrado en el delito de evasión de unos 100 millones de pesos, tal como lo planteó el fiscal federal Eduardo Villalba, en el marco de una audiencia realizada por la sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones, el viernes.

"Acá estamos hablando de 100 millones de pesos que no se habrían pagado y que no ingresaron al fisco", había manifestado el fiscal Villalba durante el debate, tras explicar por qué pesa sobre Agustina Medrano, supuesta titular de bienes que habían sido de Huergo, la prohibición de salir del país.

Luego de la audiencia, al ser consultado por El Tribuno sobre el significativo monto de dinero referido por el fiscal, Espeche contestó que "de muchos de los informes de AFIP surge que no hay un monto determinado de evasión que legitime, justifique la asociación ilícita tributaria. No sé de dónde saca los 100 millones. No hay ninguna prueba en el expediente de que se habrían evadido desde la Municipalidad 100 millones".

Apelación por la prohibición

Es que una apelación interpuesta por Espeche, también abogado de Medrano, respecto a la prohibición a la mujer de salir del país fue otro de los ejes que se trataron durante la jornada.

"A Medrano le llegó un día una notificación de que se le prohibía salir del país. Me presento, pido vista del expediente y me lo niegan. Eso es increíble. En ningún momento el juez decretó secreto de sumario. Mi defendida quería ver el expediente y se lo niegan, entonces tuve que apelar a ciegas con lo que tenía. Después de la indagatoria me muestran el expediente y no hay una resolución que justifique un auto de por qué la prohibición. El juez ni siquiera la está llamando a indagatoria", sostuvo Espeche durante su exposición.

En tanto, el fiscal Villalba durante la audiencia en la Cámara Federal había puntualizado que "los bienes de Huergo están a nombre de Medrano. Tenemos un inmueble en el barrio Tres Cerritos, un Audi Q5, un Ford Eco Sport. Si bien todavía no ha sido citada a indagatoria, habría constituido ella una empresa con Huergo, que no llegó a funcionar pero entiendo que la medida del juez que le prohíbe de salir del país no se presenta como gravosa, atento excelentísima Cámara, el pedido de la Fiscalía de que la causa continúe en la Justicia Federal".

Y agregó que "esos bienes deben ser recuperados porque si no van a recaer sobre los contribuyentes. Acá estamos hablando de 100 millones de pesos que no se habían pagado y que no ingresaron al fisco. Los contribuyentes pagaron sus impuestos, por lo tanto, entiendo que la medida del juez es acertada y solicito que se confirme", cerró.

"Ansiedad"

Con respecto al estado de su defendido, el letrado expresó a El Tribuno que "él está bien, con ansiedad porque quiere quedar en libertad. Considera que está injustamente detenido, pero está tranquilo ya que conforme a derecho no hay una asociación ilícita tributaria. Lo tienen que liberar".

Antes de debatir sobre la situación de Medrano, se había tratado en la audiencia la competencia de la causa y la excarcelación solicitada por Espeche para Huergo. El abogado argumentó que "tiene arraigo en la provincia, ejerce hace más de 20 años la propiedad. No tiene antecedentes. Siempre se puso a disposición. Informó un viaje a Punta Cana y se le prohibió salir del país. Está descartado el riesgo de fuga". Pero la posición del fiscal fue tajante. Considera que el acusado tiene que seguir privado de la libertad y dijo que "todos los cañones apuntan hacia él".

Mientras tanto, se aguarda que el Tribunal resuelva la competencia y el pedido de excarcelación. La decisión podría conocerse el próximo viernes.

El debate

En la audiencia que se realizó el viernes en la Cámara Federal se debatió sobre la competencia, ya que está en análisis si parte del caso Huergo debería pasar a la Justicia provincial.

El fiscal federal Eduardo Villalba, el letrado José Fernando Teseyra, quien representa a los imputados Sebastián Héctor Silva y Camila Muñoz, y el abogado Federico Frías, cuyo defendido es otro de los involucrados, Rubén Romero, solicitaron mantener la competencia federal.

En contraposición, el defensor oficial Martín Bomba, quien representa a Aníbal Anaquín y Matías Esliman, y el abogado de Huergo, Sebastián Espeche, se inclinaron por la Justicia provincial. Todos fueron escuchados por los jueces de Cámara Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Ernesto Solá y Guillermo

Elías, de la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones.