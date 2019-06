Juventud sigue imparable y con puntaje ideal

Juventud Antoniana ganó los tres partidos que disputó, y por tal motivo sigue como único líder con puntaje ideal -9 puntos- en el torneo Anual. Al cumplirse ayer la tercera fecha del torneo local, el santo dio de cuenta de Atlético Salta por 2 a 0, con anotaciones del “Toro” Matías Vicedo.

Juventud se mostró más incisivo en la primera parte del juego y en esta etapa Vicedo estuvo certero en la definición, consiguiendo los tantos que a la postre significaron del triunfo final para que el equipo que dirige Adrián Cuadrado mande en soledad en la cima de la tabla de posiciones.

Atlético Pellegrini quedó como escolta del santo con el triunfo que consiguió frente a Sanidad por 2 a 1. El adoquinero consiguió sumar 7 puntos de los 9 y en la victoria frente al enfermero tuvo que trabajar bastante, puesto que se encontró en desventaja con el tanto que Jean Arraya, con el que se fueron al descanso al finalizar la etapa inicial. Con tantos de Fabricio Rojas y Maxi Mompó peye pudo dar vuelta el resultado y volvió a sumar de a tres.

Atlético Mitre, por su parte, venció a domicilio a Atlético Libertad por 2 a 0 y ahora comparte la tercera ubicación en las posiciones junto a Cachorros y Camioneros. Pablo Gutiérrez y Gabriel Tello fueron los autores de los goles del ciclón, descontó para el perdedor Santiago López.

Mientras la fusión Camioneros Argentinos del Norte recuperó la sonrisa al derrotar a Deportivo Unión por 4 a 0. Lucas Rodríguez (2), Luis Velázquez y Wilson Marín convirtieron los goles para el equipo vencedor

El partido que también abrigaba una significativa atención fue el empate en 0 que protagonizaron Peñarol y San Martín.

Posiciones

Juventud 3 3 0 0 9

Pellegrini 3 2 1 0 7

Camion. 3 2 0 1 6

Cachorros 3 2 0 1 6

Mitre 3 2 0 1 6

S. Antonio 3 1 2 0 5

Peñarol 3 1 2 0 5

S. Martín 3 1 2 0 5

Gimnasia 3 1 1 1 4

Atlas 3 1 1 1 4

Libertad 2 1 0 1 3

C. Norte 2 1 0 1 3

Sanidad 3 1 0 2 3

Primavera 2 0 1 1 1

Unión 3 0 0 3 0

Salta 3 0 0 3 0

S. Francisco 3 0 0 3 0

La que viene (4ª fecha)

Primavera vs. Unión, Camion. vs. Cachorros, Gimnasia vs. Pellegrini, Sanidad vs. Peñarol, S. Martín vs. Juventud, Atl. Salta vs. S. Francisco, Atlas vs. Libertad, Mitre vs. C. Norte.