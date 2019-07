Arranca un relevamiento de viviendas para el Censo 2020

Comienza hoy una tarea de relevamiento del Indec y de la Dirección General de Estadísticas de Salta para actualizar el listado de las viviendas de la provincia que en el Censo nacional del año próximo serán visitadas por los encuestadores del operativo de registro poblacional.

La actividad se extenderá durante tres meses y estará a cargo de 35 agentes, quienes tomarán nota de los domicilios de las localidades de más de 2.000 habitantes, según explicó a El Tribuno el delegado del NOA del Indec, Abel Mendilaharzu.

La tarea, que se viene haciendo en otras provincias, consiste en la actualización del Archivo de Domicilios de la República Argentina (ADRA), clave para la realización del Censo 2020.

"El ADRA es parecido a un censo pero no se indaga, no se hace encuesta a nadie, sino que se va censando las viviendas que hay en nuestro país para que en 2020 los censistas puedan localizar cada uno de esos domicilios y no quede nadie afuera", detalló Mendilaharzu.

Aclaró, además, que los listadores del Indec tendrán credenciales identificatorias y puede llegar a preguntar en algunos domicilios si es que en esas propiedades hay más de una vivienda. Los recorridos se cubrirán durante las mañanas y las tardes.

El relevamiento es sencillo, aunque no por eso menos arduo, y para esta oportunidad se incorporó tecnología para facilitar los registros mediante tablets.

"Es una novedad la utilización de dispositivos electrónicos móviles para este operativo. Los listadores antes llevaban mapas y la información se guardaba sobre papel. Ahora, esa información está precargada en tablets, lo que hace también más fácil su procesamiento", dijo el funcionario del Indec.

La actualización de datos permitirá obtener el número de las viviendas por manzana y lado en las áreas seleccionadas, con el fin de facilitar el diseño de la tarea de segmentación y permitir evaluar la cobertura del operativo censal del año que viene.

En octubre

Si bien aún no se estableció la fecha del Censo 2020, Mendilaharzu señaló que será en octubre. "Posiblemente sea un día feriado, a mitad de semana, porque lo que se necesita es que la población no se desplace de sus domicilios, para que pueda responder la encuesta", adelantó el titular de la delegación del NOA del organismo de estadística.

Recordó que para el estudio poblacional se contrata sobre todo a docentes como censistas, aunque también se puede incorporar a otro personal civil. Esa selección estará a cargo de las direcciones provinciales de estadísticas, al igual que las capacitaciones para la tarea.

Como referencia, durante el último censo nacional, en el 2010, a cada censista se le asignó entre 20 y 36 viviendas.

"El censo, es el operativo civil más grande que tiene el país, que exige un gran esfuerzo de recursos por eso se hace una vez cada 10 años y nos permite fundamentalmente tener una foto completa de las características de la población argentina, no solo de la situación demográfica sino también las características sociales y económicas", destacó Mendilaharzu.

Indicó que tras el relevamiento de domicilios se deberá definir el contenido del cuestionario para el censo.