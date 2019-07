Se casa el Pelado López con su novia, Nella Ghorghor: "Es una compañera incondicional"

En el festejo de su cumpleaños número 50, Guillermo "Pelado" López aprovechó el momento de soplar las velitas para pedirle matrimonio a su novia la productora Nella Ghorghor. En un restaurante ubicado en la calle Libertador al 5800, rodeado de sus amigos y su círculo más íntimo, el conductor decidió dar un paso más en su relación.

Luego de la separación de la modelo Jujuy Jiménez, a fines de 2017, López se cruzó con la productora, quien lo flechó de inmediato. Se conocieron mientras él hacia sus típicas temporadas de radio en la ciudad balnearia de Pinamar y según aseguró desde entonces su vida cambió.

"La historia es así: yo me separé en noviembre y se hizo público en diciembre... Bueno, todo ese tema está cerrado... En enero, como todos los veranos, fui a Pinamar a hacer mi programa de radio y, cosas del destino, ella también estaba trabajando allá. Me pareció hermosa desde el primer día que la vi. Cruzamos miradas y hubo una conexión. En ese momento pensé: 'Quizá no sea para ahora, pero en algún momento puede llegar a ser'. No sé qué habrá pensado ella... Tuvimos hermosas charlas y armamos un lindo vínculo. Quedamos en seguir en contacto al llegar a Buenos Aires. De hecho, así fue", había contado el Pelado en su programa de radio sobre los comienzos de su relación con Ghorghor.

Tiempo después de conocerse se animaron a probar la convivencia -ella supo acompañarlo en momentos muy difíciles de salud que le tocó transitar durante el 2018-, y ahora decidieron dar un paso más en esta relación y sellar el amor que sienten con la libreta de casamiento.