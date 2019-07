Emotivo mensaje de Tití Fernández a cinco años de la muerte de su hija

El 1 de julio de 2014 fue la última vez que Tití Fernández compartió un momento con su hija, quien había viajado a Brasil -con motivo del Mundial de Fútbol- para sorprender a su padre en el día de su cumpleaños.

La joven viajó para encontrarse con su padre, encargado de la cobertura del Torneo Mundial de Fútbol, y aprovechó la oportunidad para asistir al partido de Argentina - Suiza, que culminó con el triunfo nacional (1-0).

Tras saludar a su padre, María Soledad Fernández falleció el día siguiente, 2 de julio, en un accidente automovilístico. Se encontraba sin el cinturón de seguridad y fue expulsada del vehículo donde viajaba acompañada por dos periodistas.

Ocurrió en el kilómetro 619 de la ruta BR-381 en Oliveira, Minas Gerais. El accidente se provocó tras el choque del vehículo con un VW Gol.

A través de las redes sociales, Tití recordó a su hija con un conmovedor mensaje y una foto donde se ve su alegría ante el partido celebrado por los argentinos. "Sole, amor esta foto tiene hoy 5 años, fue en San Pablo y te encontraste con el querido Leo Astrada, qué feliz estabas cuando le ganamos a Suiza", expresó.

A modo de carta, el periodista deportivo puso en palabras el último momento junto a Soledad, ese beso de despedida. "Nos encontramos para despedirnos, me diste un beso y me dijiste «chau pa, hasta mañana» mañana nunca llegó y ese beso que me diste fue el último, te esperaba para desayunar y me enteré de la peor noticia de mi vida", lamentó.

"No sabés cómo te necesitamos", cerró. En la publicación, Tití recibió el apoyo de sus seguidores quienes le hicieron llegar comentarios de afecto y cercanía con la familia.

