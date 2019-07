Scaloni confirmó solamente a Agüero como titular ante Brasil

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que el delantero Sergio Agüero será titular ante Brasil en el partido semifinal que se disputará en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

“Estuve leyendo qué decían algunos que iba a hacer un cambio en el equipo y no sé porqué dicen que saldrá Agüero. Por eso, si bien no voy a confirmar el equipo, les digo que el Kun va a ser titular”, afirmó Scaloni en la conferencia de prensa que brinda antes del duelo frente a Brasil.

El DT argentino explicó que se siente “más que conforme” con el aporte que hizo en lo que lleva disputado en la Copa América y agregó que Lionel Messi, “el mejor jugador de la historia, quiere ganar algo con la selección”.

“Estamos acostumbrados a que Messi haga tres goles por partido. Pero yo estoy más que conforme con su aporte. Confiamos en él y es nuestra bandera”, sentenció.

Luego, y a tono de broma, Scaloni reiteró que no iba a dar a conocer el equipo titular, y aclaró “ni Messi está confirmado”, lo que provocó la risa de los periodistas presentes.

Scaloni evitó hacer algún comentario con el hecho de que el partido ante Brasil se disputará en el estadio en donde la verdeamarelha perdió 7 a 1 en el Mundial 2014 ante Alemania, también en semifinales.

“No soy quién para decir algo del 7 a 1 de Alemania. No voy a hacer sangre de donde no debo hacerlo. Que el hincha argentino se quede tranquilo, se va a sentir identificado con el equipo ante un rival difícil, vamos a hacer el partido que tenemos que hacer y que la gente se sienta orgullosa”, agregó.

No obstante, aclaró que Brasil “es el favorito” a ganar la Copa América, pero comentó que la Argentina tratará “de ponérselo difícil”.

“Brasil es el favorito de la Copa y la instancia es diferente, porque es una semifinal, pero las perspectivas son las mismas. Tenemos que pasar la llave para poder jugar la final”, señaló Scaloni.

El DT argentino consideró que pueden “hacerlo bien y pasarlo” pero aclaró que “los números (de Brasil) hay que respetarlos”, dado que “hace mucho tiempo que vienen jugando juntos”.