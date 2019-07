El duro mensaje de la salteña Mar Tarres tras la muerte de Maxi Oliva

La humorista salteña Mar Tarrés salió a responder a las reiteradas críticas que recibe por ser modelo oversize, empresaria textil de talles extra grandes para mujeres y por constantemente dar un mensaje de respeto, aceptación y la inclusión de la diversidad de cuerpos.

Después de la muerte de Maxi Oliva, participante de Cuestión de Peso quien murió cuando pesaba más de 400 kilos, Tarrés contó que recibió mensajes del tipo “Viste Mar se murió un obeso y vos vendes ropa para gordos y haces apología”, por lo que recordó la historia de su padre, quien padecía de obesidad mórbida y contó el sufrimiento que ello trajo a la familia y a ella personalmente.

"Yo no me olvido de dónde vengo y por qué empecé a actuar diferente al resto de las personas gordas. Y mis razones son por el padre que me tocó. Sin dudas es una de las enfermedades más duras y condenadas por la sociedad", escribió en Instagram, red social en la que tiene más de 385 mil seguidores.

"Para la sociedad es fácil criticar y decir que los gordos se caguen por comer y no entienden que es una enfermedad metabólica a la que se llega sin comer demasiado", relató la standupera nacida en Tartagal pero radicada en Córdoba.

"Yo no me río de mi obesidad yo me río de mi vida y parte de mi vida es ser gorda, es lo que soy y no me avergüenzo siento orgullo de la persona que soy sin importar el cuerpo y el metabolismo que me toca", concluyó.

"FOTO NO APTA PARA INSTAGRAM! donde solo se ven cuerpos y vidas perfectas Yo No me olvido de donde vengo y porque empecé a actuar diferente al resto de las personas gordas. Y mis razones son por el padre que me tocó. Sin dudas es una de las enfermedades más duras y condenadas por la sociedad. Hace unos días murió un chico de cuestión de peso y saltaron a agredirme: “Viste Mar se murió un obeso y vos vendes ropa para gordos y haces apología”. Tranquilos que yo mejor que nadie se lo que duele y afecta esta enfermedad, me tocó con mi papá vivir la peor versión, somos pocos los familiares de obesos mórbidos que sabemos cuánto se sufre. Pero para la sociedad es fácil criticar y decir que los gordos se caguen por comer y no entienden que es una enfermedad metabólica a la que se llega sin comer demasiado. Vi a mi papá probar miles de tratamientos y operaciones pero nada funcionó siempre su metabolismo terminaba ganando la batalla y así murió siendo obeso, si pero también siendo feliz porque tuvo que resignarse a que no podía esperar a ser flaco para ser feliz que la vida se pasaba sin poder caminar , moverse y sin poder ir solo al baño etc. Pero tuvo que aprender a ser feliz con lo que podía hacer y con sus hijas. No podía trabajar con su cuerpo entonces lo hacía con su cabeza un tipo súper inteligente y emprendedor. No podía viajar en avión pero ahí lo ven en las cataratas en Brasil y por miles de lugares más donde anduvo sin parar. Porque las limitaciones son mentales. Vi personas sin una pierna bailar y eso me da la pauta de que solo lo que no intentas es lo que no podrás! Yo no me río de mi obesidad yo me río de mi vida y parte de mi vida es ser gorda, es lo que soy y no me avergüenzo siento orgullo de la persona que soy sin importar el cuerpo y el metabolismo que me toca. Me río de mi misma antes que él burlista se ría de mi. Me hago respetar no espero a que me respeten. Y sobre todo me amo porque el amor propio siempre será tu herramienta más poderosa contra el mundo y sus prejuicios. Y después de todo porque no vas a amar a tu cuerpo? Porque no encaja en lo convencional? Y porque querer encajar en un estereotipo tan trillado? No relacionen Estética con Felicidad"