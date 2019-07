En Central Norte la base está. Los dirigentes azabaches comenzaron a tachar nombres en la lista de jugadores requeridos por Ezequiel Medrán, que integraron el plantel que logró el ascenso y quienes formarán parte del nuevo modelo que jugará el próximo Torneo Federal A.

El silencio se hizo extenso en el club de barrio norte, con respecto a la continuidad de los jugadores que están en los planes del técnico cuervo, porque la gran mayoría esperaba definir su futuro mucho antes.

Con retraso o no, lo cierto es que la dirigencia de Central Norte confirmó que: Lucas Rodríguez, Fausto Apaza, Osvaldo Young, Santiago Morales, Patricio Krupoviesa, Federico Rodríguez, Leandro Beterette, Fabricio Reyes y Ronaldo Martínez, continuarán ligados a la institución azabache.

Las autoridades del cuervo dieron un paso importante para mantener la base del plantel, pero todavía quedan algunos nombres por terminar de definir, sobre todo porque volverán a los entrenamiento el lunes.

Con respecto a Mauricio Pegini y Matías Iglesias, dos jugadores fundamentales en el ascenso, todavía no resolvieron su continuidad.

En las próximas horas Walter Núñez, representante de ambos jugadores, arribará a la provincia y se reunirá con los dirigentes para terminar de cerrar el vínculo con el arquero y el volante.

Diego Núñez, autor de los dos goles del ascenso, tiene intención de continuar en el club pero todavía no terminó de arreglar el aspecto económico.