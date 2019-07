UTA se mantiene firme en el reclamo y ratifica nuevamente que mañana no habrá colectivos

UTA Salta ratificó hoy nuevamente que el paro no se levanta y que la medida sigue en marcha, es decir que no habrá colectivos. “Hasta ahora la medida de fuerza continúa firme. Vamos a parar desde la hora 0 a 24 del día 12 de julio”, indicó que comunicado de prensa que ratificaba la medida que afecta a cientos de usuarios en Salta. Días pasado la Unión Tranvarios Automotor digo que al no lograr un acuerdo con la Secretaría de Trabajo de la Nación, se cae la conciliación obligatoria y se llama a una medida de fuerza en todo el interior del país.

“Se informa a los/as compañeros/as que habiendo transcurrido íntegramente el proceso de conciliación obligatoria, con más la prórroga del mismo, sin encontrarse siquiera una respuesta que se acerque mínimamente a la pretensión de recomposición salarial para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros del interior del país, se ha resuelto realizar un paro con movilización para el día 12 de julio como medida de protesta, atento la postura adoptada por todos los actores que intervienen en el proceso de discusión de salarios”, había informado la semana pasada en un comunicado.

Los choferes pretenden el mismo acuerdo salarial que sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires, que de acuerdo a lo que se conoció sería: 20 por ciento al conformado a partir de junio y un pago de 16 mil pesos en tres cuotas: ocho mil pesos el 20 de julio; cuatro mil pesos el 4 de agosto, y cuatro mil pesos en septiembre. El acuerdo es por tres meses.

Desde la parte empresarial, representada por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), reconocen como legítimo el pedido, pero ya dejaron sentado que no tienen fondos para pagar.