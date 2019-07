Riggio tomó las riendas de las inferiores de Gimnasia y Tiro    

Gimnasia y Tiro activó un nuevo y ambicioso proyecto destinado exclusivamente a la formación de los nuevos baluartes y nutrirse a futuro de sus propios jugadores. Los encargados de administrar el club de calle Vicente López depositaron toda la confianza en Víctor Alfredo Riggio, un hombre conocido y de la casa, quien fue presentado ayer como nuevo coordinador deportivo de las divisiones inferiores de Gimnasia.

Juan Carlos Ibire, vicepresidente albo, en compañía de otros dirigentes, fue quien confirmó a Riggio en el cargo frente al grupo de profesionales que trabajan en las diferentes categorías, en la conferencia de prensa que se llevó adelante en las instalaciones de Limache.

“Se habló en algún momento y quedó ahí, después nos volvimos a juntar, salió la posibilidad. Voy a aportar lo mío en un momento en que Gimnasia a lo mejor lo necesita, espero que las cosas puedan proyectarse a futuro y los resultados sean buenos, siempre pensando en la vuelta de Gimnasia al lugar que merece”, explicó el Tano en diálogo con El Tribuno.

La incorporación de Riggio como coordinador deportivo, no modificará la estructura de trabajo que se viene realizando en el club. “Martín Viano continuará siendo el coordinador organizativo, lógicamente todos los profes se quedarán, en definitiva lo mío será coordinar, bajar líneas, apuntalar, recibir ideas de ellos, poder profundizar en algunas cosas el trabajo. En mis gestiones en Gimnasia siempre puse en Primera División jugadores juveniles con buenas respuestas”, detalló el nuevo encargado del fútbol millonario.

Riggio decidió hacer un “impasse” en su carrera como técnico y abocarse al armado de una estructura de trabajo pensado a futuro.

“Gimnasia tiene una infraestructura que está a la vista. Voy a incidir en todas las categorías, también quedó abierta la posibilidad de dirigir en un futuro, se verá en su momento”, comentó el Tano y luego agregó: “Por ahora estaré hasta fin de año, tenemos que respetar las elecciones, podría cortarse el vínculo en caso de que las autoridades no continúen”, advirtió el entrenador.

El Tano Riggio tiene muy en claro lo que quiere: “Controlaré todo, el chico tendrá que portarse bien, no solo para jugar sino en la casa y colegio. Queremos que el jugador crezca a nivel educativo y futbolístico”, concluyó.