Después de ocho años, Maxi Díaz vuelve a los Juegos Panamericanos

Del otro lado del teléfono, Maximiliano Díaz saluda con una evidente alegría tras recibir la notificación de que participará en los Juegos Panamericanos. Su satisfacción se nota de acá a la China, o al menos de Salta a Lima. La Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) lo confirmó y la Confederación Argentina de Atletismo elevó la nómina de la delegación nacional al Comité Argentino con el salteño incluido, para disputar la prueba de salto triple el sábado 10 de agosto.

De esta manera, Díaz regresa a los Juegos Panamericanos ocho años después de su gran participación en Guadalajara 2011. “Veníamos esperando entrar y se dio, pero fue muy difícil”, dijo a El Tribuno.

Son 16 los participantes en salto triple y en la previa de la competencia Maxi Díaz figuraba en el puesto 21 del ranking. No ingresaba porque se tenían en cuenta los resultados del año pasado y de esta temporada, pero cinco atletas de diferentes países se bajaron por distintas situaciones y el salteño quedó ubicado en el último lugar de los que estaban habilitados para competir en Lima.

“Con Carlos (Visentini, su entrenador que también irá a los Juegos), agarramos la lista de esos 21 atletas, uno por uno, país por país. Entré a Instagram, Facebook, Twitter y descubrí que dos se habían bajado a través de las por redes, pero los países no habían hecho oficial las bajas. Empezamos a ver y a anotar porque hay varios torneos durante los próximos días y si no iba a los Panamericanos la idea era no perder el ritmo”, contó.

Con la presencia del atleta, la histórica cantidad de participantes salteños en la capital peruana se agranda. Ya son 13 deportistas en los Panamericanos, uno en los Parapanamericanos y seis integrantes de diferentes cuerpos técnicos.

A diferencia del resto, Díaz ya conoce lo que es estar en una competencia continental como esta.

“Pasaron 8 años y repito los mismos torneos. Fui al sudamericano, iré a los Panamericanos y al Mundial (en Doha, en septiembre). De Guadalajara recuerdo haber peleado la medalla hasta el último. Lamentablemente me lesioné antes del último salto, si no quedaba segundo. Este año voy a ir con otra expectativa, a competir buscando un buen nivel, porque van los mejores del continente”, expresó.

En México estaba a punto de cumplir 23 años y ahora llega a Lima con 30.

“Mi mejor marca, que logré en esa época, es de 16,51 metros. Con esa marca abro la competencia, será complicado porque hay atletas que tienen registros arriba de los 17 metros, subió mucho el nivel de la clasificación. Estados Unidos, por ejemplo, lleva un equipo de 90 atletas. Los dos saltadores están tercero y cuarto en el ranking mundial”.

Díaz contó que llega muy bien a los Panamericanos, después del título Sudamericano que consiguió en Lima en mayo pasado, con una marca de 16,23 metros.

“Me esta haciendo bien competir con otra gente, hace un par de años no se daba. Antes, previo al Sudamericano no había nada. El año pasado hice seis torneos y esta temporada antes del Sudamericano ya había hecho ocho torneos. Apuntamos a competir hasta noviembre”. El Mundial y los Juegos son su prioridad.

De Guadalajara 2011 atesora varios recuerdos. “A esos Juegos los viví a mil, disfruté cada día porque hasta ese entonces no había tenido una competencia así. Fue un sueño cumplido, porque es llegar al lugar que todo deportista sueña. Iba a ver natación, fútbol, esgrima, de todo. Estar ahí es una cosa increíble y ahora me gustaría llegar a tiempo para acompañar a los chicos de béisbol, a Delfina Álvarez, Fernanda Yapura, Robert Strelkov. Quiero disfrutar como la primera vez y ahora con el agregado de que somos muchísimos salteños, algo que nunca pasó. Me gustaría decirles que disfruten, porque si llegaron a los Panamericanos se lo merecen y es su premio. Más porque uno lleva mucha presión, propia de los deportistas”, indicó, y luego cerró con un pedido: “¡Estaría bueno que nos juntemos y nos saquemos una foto todos!”.

La relación con su entrenador

Como en Guadalajara 2011, Maximiliano Díaz y Carlos Visentini estarán juntos en Lima 2019. “La relación entre nosotros evolucionó mucho. El DT es el que hace los papeles y el atleta los cumple. Si uno no está de acuerdo, al final no funciona, por eso hablamos bastante”, dijo. Trabajan juntos desde que Díaz tenía 13 años, aunque de 2014 a 2017 él entrenó con Graciela Scaglia en Rosario.

Los salteños que dirán presente en Lima

Béisbol, en Villa María del Triunfo

Lucas Ramón, José Gerez, Mauricio Costa, Diego Echeverría, Ezequiel Cufré, Mauro Schiavoni, Lucas Montalbetti, Exequiel Talevi y Federico Gómez, jugarán del 29/7 al 4 de agosto.

Natación y atletismo, en Videna

Robert Strelkov nadará entre el 6 y 10/8. Maximiliano Díaz, en salto triple, participará el 10/8. Mario Medina (natación adaptada), del 25 al 31/8.

Costa verde/Chorrillos, ciclismo y triatlón

Fernanda Yapura participará en ciclismo de ruta el 7 y 9 de agosto. Delfina Álvarez, en triatlón el 27 y 29 de este mes.

Entrenadores y cuerpo técnico

Rolando Arnedo, Gabriel Sansó y Federico Bisbal (béisbol); Guillermo Cazón (handball); Fernando Castro (MTB) y Carlos Visentini (atletismo).