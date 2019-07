En 12 años, la mortalidad infantil tuvo una caída del 36 %

El Gobierno provincial dio a conocer la evolución de los indicadores sociosanitarios en la provincia durante la gestión de Juan Manuel Urtubey. En la presentación, el gobernador destacó una caída del 36% en la tasa de mortalidad infantil (TMI), y aseguró que es la "disminución más grande de la historia" de la provincia. También afirmó que prácticamente lograron "pulverizar" la mortalidad materna.

Según los datos que se presentaron, en 2007, la TMI era de 15,4 por cada mil nacidos y se logró reducirla a 9,6 por mil en 2018.

La tasa de mortalidad materna, en tanto, alcanzó una baja 82% desde que Urtubey inició su primer mandato. Era en 2007 del 8 por diez mil y en el 2018 se redujo al 1,5 por diez mil.

"En Salta seguimos todavía siendo noticia a pesar de que nuestra tasa de mortalidad materna es prácticamente la mitad de la media nacional. Seguimos siendo noticia cada vez que perdemos una madre en una muerte evitable", expresó Urtubey.

Aún no están disponibles las cifras nacionales actuales -las últimas son del 2017- por lo que no se puede realizar una comparación entre los índices nacionales y los locales.

Según los últimos datos, la media nacional de la TMI era de 9,7%. De seguir igual ese indicador, Salta estaría al nivel del promedio nacional, cuando históricamente estuvo muy por encima.

El año en que mayor diferencia se registró entre la media nacional y la provincial fue en 2013, cuando la TMI en el país era de 10,8 por mil, mientras que en la provincia llegó al 14,1 por mil.

La mortalidad materna alcanzó la menor tasa de la serie histórica de los últimos 10 años, con 2,9 cada diez mil nacimientos.

"Hemos ido a buscar uno por uno a cada chico en situación de extrema vulnerabilidad de la provincia. Con muchos de ustedes -haciendo referencia al personal de salud- hemos recorrido distintas regiones de la provincia y han hecho un trabajo gigantesco", dijo Urtubey.

Trabajo conjunto

El mandatario también resaltó la creación del Ministerio de Primera Infancia, que permitió a Salta utilizar la tecnología para encontrar con mayor eficiencia las herramientas para lograr estos avances en materia social, pese a "los limitados recursos" que tiene el Gobierno. "Ha sido realmente algo que ha marcado la diferencia claramente", apuntó.

El gobernador destacó que los indicadores logrados, "no son para festejar", aunque afirmó que si se sigue trabajando "en ese rumbo" se va a lograr la misma reducción que tuvieron en la tasa de mortalidad materna con la tasa de mortalidad infantil en la provincia.

Finalmente, Urtubey afirmó que "estos indicadores no son de generación espontánea, sino que requieren inversión y una tarea que los trabajadores del sector público deben defender", y criticó que "desde la lógica neoliberal se cuestione que el Estado crezca".

Durante la gestión de Urtubey ingresaron 11 mil docentes; 5.500 efectivos de seguridad y 4.900 trabajadores de la salud.

Políticas públicas

Por su parte, el ministro de Salud, Roque Mascarello, dijo que los resultados obtenidos son producto de todas las acciones de gobierno y políticas públicas implementadas en estos doce años de gestión.

El funcionario destacó la importancia de "tener una visión a largo plazo, tener en claro cuáles son los parámetros que hay que modificar, y tomar la decisión histórica de hacer una modificación sustancial de esa situación". Afirmó que "todos estos factores nos han permitido llegar a estos indicadores".

Definiciones políticas

Después de la conferencia de prensa, el gobernador Juan Manuel Urtubey contestó preguntas de la prensa. Contó que no habló con Fernando Yarade después de su renuncia, y afirmó que “se fue dolido” porque él había manifestado su voluntad ser candidato. “Cuando hacés política lamentablemente tenés que soportar críticas, que se metan con tu vida privada, que pasen muchas cosas, que no está bien que eso suceda pero a veces la política te somete a eso”, expresó. Además, volvió a reafirmar que los funcionarios de gobierno designados no pueden hacer campaña.

También expresó que no tendrá injerencia en la elección del candidato a gobernador para las próximas votaciones dentro del frente. “No esperen que yo designe un candidato. Si yo, después de modificar la ley electoral y montón de cosas para hacer mucho más horizontal la sociedad, me voy dejando un gobernador con nombre y apellido, soy un farsante”, finalizó.