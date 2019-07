La continuidad de Scaloni en la Selección argentina afianza un proyecto

Hagan sus apuestas. El secretario de Selecciones Nacionales de AFA, César Luis Menotti, anunció que el presidente Claudio Tapia tomó la decisión de extender el contrato del entrenador Lionel Scaloni al frente de la Selección mayor hasta el próximo Mundial de Qatar 2022.

“Era lo que correspondía y hubo acuerdo”, detalló Menotti luego de mantener una reunión con Tapia, tras la disputa de la polémica Copa América de Brasil 2019, donde la Selección albiceleste terminó en tercer puesto.

Esta determinación será comunicada en forma oficial a Scaloni a principios de la semana próxima, cuando se concrete una reunión programada con todos los cuerpos técnicos de las distintas selecciones para dar líneas de acción en el futuro inmediato.

En la reunión expusieron las razones para acordar la extensión del vínculo de Scaloni, que en principio finaliza en diciembre próximo, y que junto a su grupo de trabajo (integrado por Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel, entre otros) iniciarán las eliminatorias el año próximo, como así también la Copa América 2020.

Pero además apuntas a fortalecer un proyecto a mediano plazo en la Selección argentina.

Respaldo del plantel

Por supuesto, un elemento que juega a favor de la continuidad es que los futbolistas se manifestaron satisfechos con el trabajo de Scaloni. Uno de ellos, si bien no dio un apoyo contundente, fue el del capitán Lionel Messi. ¿Qué había dicho Lío tras conseguir el tercer puesto al ganarle a Chile?

“Este grupo ama a la Selección, quiere estar. Hay futuro. Hay una base grande. Ojalá se lo respete y no se le dé desde el vamos. No sería justo. Que sigan”, dijo.

“Me encontré muy bien con este grupo. Si tengo que ayudar de algún lado lo voy a hacer. Hay un lindo grupo. Si puedo ayudar y acompañar, lo haré”, agregó tajantemente.

Esto se sumó al apoyo de Paredes y el de Agüero. Además, Dybala aceptó de buena manera su salida contra Chile, al hablar tras el partido.

Además, hubo respaldos de referentes. Por ejemplo, Juan Sebastián Verón dijo que Scaloni debía continuar. También Mario Kempes pidió por la continuidad del DT de Pujato.

Apoyo del “sucesor”

“Si se está convencido de lo que se hace, con una estructura que lo avale y que se sostenga, es bueno. Me parece perfecto. No hay que generar incertidumbre y desconfianza permanente. No le sirve a nadie”, aseguró ayer el técnico millonario Marcelo Gallardo, al ser consultado sobre la inminente continuidad de Scaloni frente a la Selección nacional.

“Hay que confiar en el DT que han respaldado”, aseguró el Muñeco, quien varias veces fue propuesto para ese cargo.

.