Se agudiza la crisis en el Concejo Deliberante de General Mosconi

En diciembre de 2017 se inició el conflicto cuando Argañaraz no dejó asumir a la edil Vaca. Actualmente el cuerpo está dividido en dos grupos y uno decidió recortarle la dieta al otro.

Transcurrieron 10 meses desde que el Concejo Deliberante de General Enrique Mosconi quedó literalmente partido en dos cuando dos bloques -atribuyéndose cada uno la verdadera representación comunal- decidieron separarse y sesionar cada uno por su lado. Con semejante crisis institucional, la situación llegó a la Corte de Justicia de la Provincia que no se expidió al respecto para determinar cuál de los grupos está en razón y cuál en falta, porque ambos sesionan paralelamente en el mismo recinto pero en diferentes horarios. Actualmente, el grupo minoritario conformado por 4 ediles comenzó a sufrir el recorte en el cobro de sus dietas.

La decisión fue adoptada por el otro grupo considerando que los concejales seguidores del opositor Enzo Argañaraz han incurrido en faltas reiteradas e injustificadas, desde agosto pasado, a las sesiones del cuerpo. Argañaraz anticipó que nuevamente recurrirá a la Justicia. "Porque quienes están en falta no somos nosotros, son ellos que no se presentan a sesionar, que aprueban ordenanzas y presupuestos que no tienen ninguna validez porque son de nulidad absoluta. Mientras tanto a nosotros nos descuentan la mitad de la dieta y los gastos de representación. Estamos esperando que la justicia se expida para definir esta situación que vivimos en General Mosconi", expresó el edil Argañaraz, removido por el grupo de los 5, de la presidencia del cuerpo.

Sin embargo se sigue considerando presidente del deliberativo mosconense.

Crisis que cumple un año

En agosto del año pasado los ediles de General Mosconi con el voto de 5 de sus miembros, argumentando denuncias del personal del cuerpo por supuestos malos tratos y episodios de violencia de género, se reunieron en una sesión especial para remover de su cargo de presidente a Enzo Daniel Argañaraz.

Argañaraz rechazó la decisión de sus pares -quienes en su lugar nombraron a Juan Carlos "Hippie" Fernández- y no solo siguió considerándose a sí mismo presidente del cuerpo deliberativo de Mosconi sino que comenzó a sesionar en el recinto del cuerpo junto a otros tres ediles de su agrupación comunal, tratando temas inherentes a su función legislativa.

Uno de los grupos del Concejo ya dividido

Por su parte, los otros 5 ediles con Fernández como presidente sesionaron a partir de agosto en otro horario y en otro recinto pero del mismo edificio ubicado en la localidad de Campamento Vespucio.

Durante todos estos meses pasados recibieron ordenanzas, declaraciones y resoluciones a las que le dieron el tratamiento habitual, aunque "el otro concejo" hacía exactamente lo mismo pero rechazando muchos de los proyectos que el grupo de los 5 ediles aprobaba, como sucedió con la ordenanza de presupuesto.

Según explicó Argañaraz, "esto del descuento del 50 por ciento de la dieta y los gastos de representación comenzó el mes pasado y los afectados somos Ramón López (UCR) Marcela Almaraz, Guillermo López y yo que conformamos el bloque de la Agrupación Federalista Popular. A pesar que hay una decisión pendiente en la Corte de Justicia mediante una resolución del Concejo que lleva el número 134 con fecha 27 de mayo de 2019 los 5 concejales, tomaron esa decisión".

Argañaraz consideró: "Nunca sesionaron ni en el momento ni en el lugar que corresponde; pero ellos consideran que quienes estamos cometiendo esa falta somos nosotros, de manera que decidieron hacernos ese descuento".

"A los otros tres ediles los afecta más que a mí que al menos tengo mi sueldo como docente", dijo ofuscado Argañaraz.

Agregó: “Los 5 concejales se aumentaron la dieta y perciben $45.000, cuando en realidad lo que corresponde es que ganen $25.700. Pero más allá de esto, lo grave es que han aprobado contrato con las empresas operadoras de petróleo, lo que carece de validez porque esas 5 personas no tienen facultades como concejales”.

El otro grupo del Concejo de Mosconi

Otra grave denuncia

Argañaraz recordó que “meses atrás se presentó una situación muy grave que involucró a una empleada del Concejo Deliberante cuando la edil oficialista Moira Muñoz, que es secretaria administrativa en la escuela OEA de Tartagal, la llevaba a que esta señora haga trabajos para ella en ese establecimiento escolar. Como también trabaja en el BESPA, Moira Muñoz también la llevaba para que atienda el quiosco en esa escuela. Cuando esta señora le informó que estaba embarazada le dio de baja, pero alguien siguió cobrando su sueldo. Esto nos enteramos cuando la chica fue a la Anses para hacer los trámites para percibir la asignación universal por hijo y gestionar otros beneficios; desde ese organismo le informaron que figuraba como empleada del Concejo, cuando en realidad a ella no le pagaban hacía 7 meses. Para evitar el escándalo finalmente le tuvieron que pagar los 7 sueldos juntos, porque era una estafa escandalosa. Pero tuvo que hacer denuncias en la Justicia Federal y el municipio se tuvo que hacer cargo de la deuda”.

“Tenemos quórum”

La concejal Sabrina Vaca (PRS), consultada por la situación que se plantea en el Concejo Deliberante que ella integra, consideró que “la decisión fue adoptada mediante una resolución que lleva la firma de los 5 concejales de General Mosconi, porque los 4 ediles que acompañan a Argañaraz registran 38 faltas consecutivas a las sesiones del cuerpo. Decidimos recortarles el 50 por ciento de la dieta y los gastos de representación, porque estamos facultados por la Carta Orgánica municipal. Los 5 concejales que sesionamos normalmente contamos con el quórum y el juez (Alfredo) Gómez Bello (Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial) se expidió respecto de que los 5 ediles contamos con el quórum suficiente para sesionar”.