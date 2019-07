Imperdible final de leyendas en Wimbledon    

El suizo Roger Federer, dueño de 20 títulos de Grand Slam, ocho de ellos en Wimbledon, irá hoy, desde las 10 por ESPN, en busca de un nuevo trofeo en el All England Club londinense cuando enfrente en la final al serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y campeón defensor.

El suizo nacido en Basilea hace 37 años y 11 meses sigue batiendo marcas y sorprendiendo al mundo del tenis en particular y del deporte en general, de hecho es el de mayor edad en llegar a una final de un Grand Slam, desde que el australiano Ken Rosewall -con 39 años- jugó la del US Open de 1974.

Federer llegará al partido decisivo con el ánimo por las nubes tras haber dejado en el camino en semifinales al español Rafael Nadal en el gran clásico del tenis moderno.

Antes de vencer a Nadal, el notable suizo había dejado en el camino a sudafricano Lloyd Harris, al británico Jay Clarke, al francés Lucas Pouille, al italiano Matteo Berrettini y al japonés Kei Nishirori.

En cuanto a Djokovic, se tratará de su sexta final en “La Catedral”, donde alzó el trofeo cuatro veces (2011, 2014, 2015 y 2018) y la número 25 en un Grand Slam. El balcánico lleva dos semanas en altísimo nivel, así venció sucesivamente al alemán Philip Kohlschreiber, al estadounidense Denis Kudla, al polaco Hubert Hurkacz, al francés Ugo Humbert, al belga David Goffin y al español Roberto Bautista Agut.