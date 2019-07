Desde mañana, docentes van al paro por tiempo indeterminado

Los docentes autoconvocados de los diferentes departamentos de la provincia se reunieron en la Ciudad Termal ayer para llevar a cabo una asamblea provincial. Uno de los motivos que generó malestar entre los docentes fue la presentación de la propuesta del Gobierno que se llevó a cabo el viernes pasado a cargo de la ministra de Educación, Analía Berruezo, y el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, sobre la recuperación del Fondo Compensador Salarial Docente.

Desde el Gobierno anunciaron que "se trata de una iniciativa que apunta a mejoras en salarios docentes, infraestructura y capacitaciones". Desde autoconvocados afirman que "el Fondo Compensador, código 693, a partir de marzo se redujo a la mitad".

Luego de una extensa asamblea ayer, los autoconvocados decidieron ir a un paro por tiempo indeterminado a partir del lunes, y expresaron que "por todo este panorama que nos presenta el Gobierno vamos a volver a las calles, nuestra opción es el paro, para acompañar esta decisión que tenemos los docentes de pedir que se nos respeten los acuerdos; en primer lugar el 380, en segundo lugar, que nos aclaren bien de qué forma se nos está haciendo esa cláusula de redeterminación y, en tercer lugar, que ese Fondo Compensador, que otras veces ya había sido absorbido por el Gobierno provincial, como el año pasado, y que es un derecho nuestro, sea considerado y que aparezca como porcentaje en nuestro sueldo básico a partir de agosto".

"El Fondo Compensador era de $504 por cargo, y a partir de marzo es de $252, y en algunos menos, porque se fue retaceando. La pérdida desde marzo hasta ahora es de $1.000 a $1.200. Entonces si ese Fondo sigue bajando, y peor aún si lo sacan definitivamente, nosotros vamos a perder al año unos $7.000, lo que superaría todo el aumento que hemos recibido a partir de la lucha de marzo, y ese es uno de nuestros principales reclamos", aseveró a El Tribuno Catalina Guerra, de Rosario de la Frontera.

Otro de los reclamos por parte de los autoconvocados tiene que ver con el Decreto 380, "en ese decreto estaba pautado cómo eran los aumentos y cómo los íbamos a recibir, pero ahora, con este nuevo impuesto que sacó el gobierno, no nos están dejando claro de dónde saca los porcentajes y los trae para julio, y tampoco nos deja claro cuál es la cláusula de redeterminación para este trimestre, entonces lo que estamos viendo es que están jugando con esos porcentajes, que no nos deja nada en claro".

"Por eso, queremos reglas claras", aseveró Guerra.

Los docentes aseguraron: "Nosotros no queremos seguir peleando todos los años lo mismo, pero todo lo que consiguió la docencia siempre fue en la calle, de eso somos conscientes, y por eso entendemos que el Gobierno no nos respeta como trabajadores. Somos profesionales de cuarta para ellos; trabajamos, estudiamos, nos capacitamos desde que nos recibimos hasta el día que nos jubilamos, y sin embargo somos el ultimo orejón del tarro, a pesar de que somos nosotros quienes los educamos a ellos, a sus hijos, les enseñamos a leer y a escribir, somos los que formamos a los ciudadanos y a los futuros dirigentes, y aun así no somos considerados a la hora de redistribuir el dinero".

"A los docentes capitalinos les pedimos que acompañen esta lucha por un salario digno, que no sean tan tibios y tan cómodos, estos beneficios serán para todos".