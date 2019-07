El nuevo pez fue descubierto en la cuenca del Río Bermejo en Salta y Jujuy y en el río San Francisco. En ambos sitios fue en el cauce principal, en una zona de transición entre pedemonte y llanura. El Río Bermejo tiene agua muy turbia durante todo el año en la región Chaqueña pero en la zona adonde F. azpelicuetae fue colectada se alternan épocas de aguas bajas y transparentes desde mayo a noviembre; y aguas altas y turbias desde las primeras tormentas hasta marzo o abril. La Farlowella azpelicuetae fue bautizada por sus identificadores Guillermo Terán, Gastón Aguilera y Marcos Mirande. El hallazgo fue publicado por la revista "Neotropical Ichthyology". El primer nombre indica el género que en este caso refiere a los peces que comúnmente llaman "viejas". El segundo nombre es un homenaje a Mercedes Azpelicueta, ictióloga de La Plata, que dirigió el doctorado de los tres.

Cómo son

Las características de este pez analizadas por estos científicos nos muestran que mide unos 20 centímetros; su cabeza "tiene un hocico prominente y levemente espatulado", y como sucede con todas "las viejas del agua", la boca está ubicada hacia abajo ("ventralmente"). Su larga cola se divide en dos al final. Suelen mimetizarse con las ramas que flotan en el agua y muy probablemente se alimentan de ellas. Este sería el único representante del grupo de Farlowella nattereri (compartiría un ancestro evolutivo) en el sistema del Río de la Plata.

No descripta

El diario tucumano La Gaceta entrevistó a los científicos, quienes explicaron: "Hay que aclarar qué significa especie nueva -destacó Guillermo-. Aunque no pasó concretamente con esta especie, porque que en su mayoría las personas que habitan en su área de distribución no la conocen, generalmente cuando estamos de campaña y nos encontramos con los lugareños escuchamos "­bah eso lo pesco yo desde que era chico!'. Y tienen razón. Tampoco significa que aparecieron antes de ayer; pueden tener miles de años sobre el planeta. "Nueva' significa no descriptas antes por la ciencia".

Extensa trayectoria

"Este trabajo es uno más de una trayectoria muy extensa e importante de la Fundación Miguel Lillo, en dar a conocer la diversidad biológica a la comunidad científica y a la sociedad. Un artículo científico es siempre inédito y, cuando se trata de una revista internacional de buen nivel como Neotropical Ichthyology se publica sólo después de una evaluación rigurosa por parte de los principales referentes en el mundo de cada tema específico. Por ello, que aparezca la Fundación Miguel Lillo en ésta y tantas otras publicaciones es una suerte de renovación de su posicionamiento a nivel mundial como centro de referencia en estudios taxonómicos y de biodiversidad. Además, este artículo es un "producto terminado' con el que, como científicos, hacemos una retribución a la sociedad", resumen Guillermo Terán, Gastón Aguilera, Marcos Mirande (FML-UEL-

Conicet), Felipe Alonso (Ibigeo-Conicet) y Gustavo Ballen (Universidade de San Pablo, Brasil) -autores de la publicación de la nueva especie Farlowella azpelicuetae- para destacar la importancia de este hallazgo para la comunidad científica lilloana y el mundo de la ciencia en general.

"Es la segunda especie de Farlowella que se describe para Argentina pero las especies más parecidas y presumiblemente relacionadas habitan en la cuenca Amazónica", remarcan. "Los autores argentinos colectamos y descubrimos que era una especie nueva pero necesitábamos la colaboración de un especialista en ese género de peces, por lo que contactamos a Gustavo Ballen, quien además tenía acceso a material comparativo de la cuenca amazónica en el Museo de San Pablo y otras colecciones en Bra sil", añaden.

“Conocer la naturaleza es el paso previo para una investigación”

Entrevista con Mirande, Aguilera y Terán, científicos Conicet.

Texto: Fundación Miguel Lillo

¿Cuáles son las características principales de la especie descubierta?

Las especies de Farlowella tienen el cuerpo muy alargado y un hocico prominente y levemente espatulado. La coloración en general es parda y se mimetizan con troncos sumergidos, de los cuales también probablemente se alimenten. Como en todas las viejas del agua, la boca está dirigida ventralmente y tiene forma de disco, permitiéndoles comer mientras reposan. Esta especie en particular no vive en zonas de aguas rápidas, pero en otras viejas del agua ese disco oral les permite adherirse a piedras y no ser arrastradas por la corriente.

¿Cómo es el proceso de descubrimiento de una especie?

Una especie biológica es una población de individuos que puede reconocerse morfológicamente de otra y cuyas diferencias son atribuibles a un aislamiento reproductivo. Este aislamiento, en peces que habitan cuencas que están separadas geográficamente, en muchos casos circunscribe las comparaciones a la morfología, ya que el aislamiento reproductivo está asegurado. Sin embargo, si las poblaciones aisladas son morfológicamente indistinguibles, no pueden (o no deberían) ser descriptas como especies diferentes. En los casos más complicados, cuando no hay un evidente aislamiento reproductivo o cuando las diferencias morfológicas son sutiles y existe la sospecha de que no sean debidas a ese aislamiento sino a cuestiones ambientales o de otra índole, lo más común es recurrir a datos genéticos.

¿Por qué se la conoce como “vieja del agua”?

El nombre común de “vieja del agua” se usa en Argentina para los miembros del género Hypostomus y por extensión a muchas especies de la familia Loricariidae, pero es un nombre que se repite entre peces muy diferentes en diferentes lugares. En las Islas Canarias le llaman “pez vieja” a un miembro de la familia Scaridae, a los que aquí llamamos “pez papagayo”. De hecho existe un género Vieja en Argentina, llamadas chanchitas.

¿Qué implicancia tiene para la comunidad y la ciencia este nuevo hallazgo?

La diversidad biológica es, más allá de cualquier gusto particular y la cultura para poder asociar la naturaleza con calidad de vida, uno de los principales recursos ambientales con los que cuenta la humanidad. La mayor parte de los productos industrializados proceden en alguna medida de recursos biológicos y tuvieron la interacción de científicos publicando artículos sobre esos “recursos”, empezando con su descripción como especies. Conocer la naturaleza es el primer paso para cualquier otra investigación que quiera o deba hacerse en un futuro.