Reclaman por el infernal estado de la ruta provincial 8

Conductores que transitan asiduamente la ruta provincial 8 que va desde General Gemes hasta Quisto, en el límite con Jujuy, se comunicaron con El Tribuno para reclamar por el lamentable estado de este camino tan transitado como abandonado en los límites provinciales. Las zonas por las que pasa la ruta 8 son El Algarrobal, Las Garrapatas, Yaquiasmé y Quisto, para completar un tramo de 60 kilómetros de camino enripiado que debe ser reconstruido tras cada tormenta, ya que queda totalmente destruido.

De ese camino también dependen algunas localidades jujeñas como San Juan de Dios, Santa Clara y Palmasola. Se trata, entonces, de una ruta interprovincial por donde salen importantes cargamentos de la producción agrícola y ganadera del Valle de Siancas y de la zona oeste de las Sierras de Maíz Gordo.

El río Lavayén se interpone con la huella del camino.

Actualmente, tal como muestran las fotografías, la ruta está cerrada en algunos tramos por el avance del pasto cubano, las alcantarillas son muy angostas y pasa apenas un solo vehículo. Lo peor es que están sin señalizar y ya cayeron dos camionetas en las últimas semanas.

"El puente en la ruta 8 sobre el río Lavayén se cayó hace más de 30 años y nunca lo volvieron a hacer, por lo menos tendrían que poner un caño en esta época que no trae tanta agua para poder pasar. Si no es con una 4x4, no pasás. El otro día se quedó una ambulancia en ese lugar y del otro lado del río está la escuelita de Yaquiasme. Los maestros tienen que dar la vuelta por otro camino haciendo 30 kilómetros más. Si hubiese un puente, desde el río hasta Gemes hay 15 kilómetros", explicó el vecino que se contactó con El Tribuno. Dijo ofuscado: "Ya le pedimos a Vialidad Provincial un caño y nos dijeron que no tienen. Tampoco pasan las máquinas como deberían hacer. Una vergenza lo que pasa en estas rutas que no son turísticas".

El Algarrobal es una zona de importantes fincas. Se encuentra a 15 km de la ciudad de Gemes por la ruta 8 y el puente de hierro que se pide a Vialidad iba a ser reconstruido en 2016. Este se encontraba ubicado donde el río Mojotoro cambia su nombre por Lavallén, casi en el límite con Jujuy. Allí hay vertientes de aguas subterráneas por lo que siempre hay un caudal de agua importante que hace peligroso el tránsito.