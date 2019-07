Central Norte inicia la pretemporada

El cuervo vuelve a los trabajos de pretemporada pensando en su próximo desafío: el torneo Federal A.

A solo un día de cumplirse el mes del ascenso de aquella final frente a Guaraní Antonio Franco, el plantel azabache volverá a los trabajos de la mano de Ezequiel Medrán.

No habrá caras nuevas en esta primera práctica. En realidad, la única será la del nuevo preparador físico que acompañará a Medrán. Juan Carlos Escalante será el encargada de la puesta a punto del cuervo para afrontar un duro torneo con muchos viajes en el medio.

Desde la cuenta oficial de Twitter de Central Norte (@CACNoficial) se dio a conocer a los jugadores que continuarán en el cuervo. Ellos son Mauricio Pegini, Lucas Rodríguez, Leandro Beterette, Federico Rodríguez, Patricio Krupoviesa, Pablo Figueroa, Santiago Morales, Fausto Apaza, Osvaldo Young, Ronaldo Martínez y Fabricio Reyes.

Estos jugadores se presentan a entrenar hoy, desde las 9, en el Dr. Luis Güemes, donde el cuerpo técnico llevará a cabo la primera práctica. Y por la tarde, a las 18, en la sede del club, se hará la presentación oficial ante la prensa.

La CD continuará con las negociaciones de los que restan arreglar su continuidad, como Matías Iglesias y Eduardo Buruchaga.

En cuanto a lo de Iglesias, restan solo detalles para que se sume, mientras que por lo de Buruchaga hay complicaciones con su representante.

Por otro lado, Enzo “Demonio” Vargas hace una semana que entrena en Central Norte y la dirigencia le pidió que se presente hoy, pero aún no es refuerzo confirmado, ya que Vargas tiene representante y ya no pertenece a la institución azabache.

El presidente Héctor De Francesco viajará hoy rumbo a Buenos Aires para reunirse en el Consejo Federal e interiorizarse de la posible zona que integrará Central Norte, ya que podrían ser dos zonas de quince equipos o tres grupos de diez.

El torneo arrancará el 1 de septiembre y hasta el momento lo único que se sabe es que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional y cuatro descensos al Torneo Regional Federal Amateur.

En cuanto a los refuerzos, aún no hay nada en concreto. Durante esta semana la dirigencia analizará qué jugador sumar al plantel, pero no serán más de seis los futbolistas que lleguen a Barrio Norte.

Durante estos días también se realizará una campaña de socios, ya que el ingreso societario será clave para mantener esta estructura en el Federal A. Actualmente, el cuervo cuenta con casi dos mil socios activos y la idea de la dirigencia es, al menos, duplicar esos números.