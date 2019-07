Hubo peleas entre pasajeros del tren por falta de boletos para regresar

Un incidente entre turistas capitalinos y viajeros locales de Güemes se produjo el jueves pasado cuando los primeros no consiguieron boletos para emprender el regreso.

La pelea tuvo su origen en una carencia de información, la falta de boletos llevó a los capitalinos a generar una serie de incidentes que obligaron a la participación policial.

Los visitantes no se resignaron a que desde las boleterías les dijeran que los pasajes estaban agotados y cuando el tren de pasajeros intentó salir de la estación, los pasajeros varados decidieron subirse a la formación y viajar a como dé lugar. Eso a pesar de la negativa del guarda a dejarlos ascender a los vagones.

En ese momento las autoridades decidieron dar aviso a la Policía.

Cuando llegó la patrulla policial tuvo que obligar a las personas a descender del tren, lo que pudo conseguir luego de soportar un fuerte ataque verbal por parte de los quejosos.

Cuatro pasajes en remís a $400

“No conseguimos boleto para regresar en tren y nos dicen que podemos hacerlo en remís, pero nos cuesta 100 por persona. Nosotros somos cuatro y no tenemos el dinero. Hay familias de seis personas y es mucha plata. Cuando sacamos los boletos en Salta nos dijeron que podíamos comprar el de regreso en Güemes, que no habría problemas, nadie nos previno que esto podía pasar, ahora no sabemos cómo volver a Salta”, manifestó Rocío, una las pasajeras perjudicadas por la falta de boleto.

El costo del boleto en tren es de 16 pesos por persona, lo que hace una gran diferencia con respecto a otros medios de transportes como el colectivo o un remís compartido.

Para calmar la desesperante situación planteada por los turistas, tuvo que intervenir el municipio.

“Quedaban unas 20 personas en la estación, a quienes les enviamos un colectivo urbano para que puedan regresar a Salta. Creo que esto fue el resultado de una mala información, dado que en la estación de Salta nos dijeron que ellos sabían que éste no era el Tren de Turismo, se les previno que podían no conseguir boleto de regreso, pero se arriesgaron igual, vamos a pedir que les informen bien para que esto no vuelva a ocurrir”, declaró la intendenta Alejandra Fernández.

Una enorme demanda

El Tren de Turismo solo circula lunes, miércoles y viernes, con horario de salida a las 10.30 y arribo a Güemes al medio día, el regreso se produce a las 16.30.

La gran diferencia con respecto al tren de pasajeros que circula todo el año de lunes a sábado, es que al turista se le vende pasajes de ida y vuelta. Es decir tiene el regreso asegurado en el mismo tren que lo llevó, algo que no ocurre con el tren de pasajeros donde solo se venden boletos de ida.

Cabe señalar que durante las dos primeras semanas de julio, en las que se puso en funcionamiento el Tren Turístico que recorre el tramo Salta - Güemes, la demanda de pasajes superó la capacidad operativa de la dupla, de 240 pasajeros.

Esta propuesta de Trenes Argentinos se puso en marcha en 2018 solo en temporada de vacaciones, pero la demanda de turistas fue en aumento hasta llegar a superar ampliamente la oferta.

El municipio de Güemes se puso a tono y generó actividades para que el visitante pueda disfrutar durante las 4 horas de estadía antes de emprender el regreso en el mismo tren que lo trajo a esta ciudad.

Al tener la provincia de Salta un calendario de vacaciones de invierno distinto al resto del país, divide el tipo de pasajeros turísticos en dos sectores bien definidos.

Durante las dos primeras semanas de julio los visitantes son en un 80% salteños.

Durante la segunda quincena, al finalizar el período de vacaciones salteño, comienza en casi todo el resto del país.

Esto también se nota en el tren de turismo con el recambio del tipo de pasajeros y aquí se centran las expectativas oficiales para las próximas dos semanas. Es probable que la cantidad disminuya como ocurrió el año anterior, pero se trata de personas con mayores deseos de conocer y encontrar cosas novedosas, en localidades que tienen mucho para ofrecer sobre su cultura regional.