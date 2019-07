Matilda Blanco llamó a Flavio Mendoza de "misógino" y luego se disculpó llorando

“Yo no soy así, no estuve bien”, dijo minutos después al miembro del BAR.

Matilda Blanco fue una de las famosas elegidas para sumarse al Bailando 2019 luego de que Marcelo Tinelli decidiera ampliar el número de participantes. Pero su debut no fue el esperado. Es que la asesora de moda mantuvo un duro cruce con Flor Peña, a quien le dijo que se viste mal. En tanto que Flavio Mendoza se sumó y le respondió: “Por momentos eras una tía borracha en una fiesta. Y sobre gustos no hay nada escrito, a veces estamos en determinado lugar porque somos ‘elegidos’. Para mí sos la peor vestida de la televisión argentina, pero bueno, sos diseñadora”.

Encima obtuvo un puntaje bajo, de 14 puntos, por lo que ayer necesitaba al menos un 7 para no quedar sentenciada. Pero antes de recibir el voto secreto (irónicamente, de Flor Peña), Matilda Blanco contó el maltrato que sintió: “Fue una venganza, había olor a venganza en el estudio. Yo lo sentí del jurado en general, pero mucho más del ‘señor misoginia'”. “No tenes que permitir que digan esas palabras, Marcelo”, la interrumpió el bailarín.

Pero la modista insistió: “Te la agarraste conmigo y le dijiste a todas las mujeres de mi edad que no podían bailar, que no se podían enamorar, que no podían tener ningún proyecto, porque a vos te parezco grande. Me comparaste con una tía”. “¿Pero qué tomaste? Tenía razón entonces con que venias tomada”, contraatacó el miembro del BAR.

Llegó entonces el momento del voto secreto de Flor Peña, que fue un 7, lo que salvó a Matilda Blanco de quedar sentenciada.

Pero unos minutos más tarde la asesora volvió a la pista y le pidió la palabra a Marcelo Tinelli. Tomó el micrófono y se dirigió al bailarín: “Yo no soy así, Flavio. No quise decir cosas feas pero realmente me dolió lo que me dijiste y disparé con lo primero que pude. Pero yo sé que no estuve bien”. “Esta bien, decimos muchas cosas que no hay que decirlas a veces. Uno puede jugar y tener un ida y vuelta pero hay palabras que hay que respetar y no decirlas porque no soy lo que dijiste”, respondió el, intentando calmar las aguas. “Lo sé, pero comprendé que me lastimaste”, agregó ella, entre lágrimas y con la voz cortada.

“Te pido disculpas si te lastimé y te sentiste ofendida, pero yo no te diría misógino ni ninguna otra palabra, que es muy feo decirla en la televisión argentina. Me meto en la banquina mil veces pero decir cosas terribles no sirve”, cerró Flavio Mendoza.

Tras abrazar a la modista, Tinelli dio por terminada la pelea: “Gracias Matilda por el gesto y gracias Flavio por aceptarlo también”.