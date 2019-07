Denunció el secuestro de su nieto de 5 años por parte de la madre biológica

Una abuela que tenía la guarda de su nieto de cinco años denunció el secuestro del niño por parte de su madre biológica. La mujer está desesperada, porque según el tenor de la denuncia que presentó ante la Policía, su exnuera es adicta al alcohol y las drogas y en una oportunidad atentó contra la vida del menor.

Silvina Ruiz relató a El Tribuno que el episodio ocurrió el viernes pasado cuando la mujer, identificada como Natalia Alejandra Gil, se presentó junto a dos personas en su domicilio y se llevó por la fuerza a su hijo y hasta el momento no sabe nada de él. En la denuncia policial la mujer señala que Gil es adicta a las drogas, que vende paco al menudeo en su actual domicilio en la ciudad de General Güemes y que estuvo detenida por narcomenudeo.

"A ella la conocen todos en Güemes y me preocupa lo que pueda pasarle a mi nieto porque en una oportunidad esta persona puso en riesgo su vida", sentenció la mujer que vive en barrio El Bosque, en la zona sur de la ciudad. Ruiz relató que se hizo cargo de la guarda del pequeño en marzo de este año cuando tomó conocimiento de que el niño había sido arrojado desde el tercer piso de un edificio de Villa 31, en la ciudad de Buenos Aires, donde vivía con su madre. "El chiquito se salvó de milagro y por eso decidí traerlo a vivir conmigo, lo inscribí en la escuela y todo iba bien hasta que esta mujer volvió y se lo llevó sin decirme dónde", expresó. La abuela describió con preocupación el hecho de que sobre ella recae todo el peso de los problemas que rodean a su entorno familia. En ese sentido refirió que el padre del menor también es adicto a las drogas, se encuentra privado de su libertad por violencia de género y por otros delitos relacionados con estupefacientes.

Dijo que ella tiene, además, la guarda de otra nieta, de 7 años, también fruto de la relación de su hijo con Gil. "A esta niña la estoy criando desde que tenía cuatro meses y ahora resulta que también parece que se la quiere llevar", precisó. Respecto a la nena comentó que está realizando las gestiones ante el Juzgado de Familia para obtener la tutela. "Como se imaginarán, las cosas son muy duras para mí, pero a pesar ello asumí la responsabilidad de hacerme cargo también de mi nietito porque con una madre drogadicta y alcohólica está en riesgo y ahora que se lo llevó, mucho más", sostuvo la abuela. Según la mujer, antes del supuesto secuestro, "el niño mejoró su calidad de vida, estaba bien alimentado e iba a la escuela".

Al referirse a lo sucedido el viernes pasado, indicó que luego de que Gil llegara con dos hombres y se llevara al nene, ella inmediatamente presentó una denuncia por secuestro. "Me llama la atención que no la hayan podido localizar, lo que me hace pensar que está siendo protegida", disparó.

"Yo tengo una orden judicial para tener a mi nieto bajo mi guarda, lo mismo que su hermanita", dijo. Y agregó: "Esta mujer tenía todo planeado para llevarse al niño, porque a mi casa llegó acompañada por dos hombres y me obligaron a que se lo entregara".

Ruiz afirmó que su nieto "tiene problemas sicológicos por todo lo que tuvo que pasar con su madre". Al mismo tiempo aseguró que siente mucho miedo por ella y por su nieto porque "son gente que no les importa nada". Como prueba de sus dichos comentó que entre el domingo y el lunes recibió amenazas. "Parece que esta mujer también se quiere llevar a la nena y eso agiganta mi preocupación", expresó

Además, expresó sus críticas a la Policía porque a su juicio "no está haciendo nada" por localizar a su exnuera y al menor. "Ellos saben dónde vive y qué clase de persona es, pero me dicen que no la pueden encontrar", afirmó. Por esta situación ayer concurrió a la Fiscalía de Limache para reclamar que agilicen la búsqueda de Natalia Gil y el niño. "Pedí hablar con el fiscal Pablo Paz, quien tiene a su cargo la causa, pero no me pudo atender", se quejó. Desesperada por la situación concluyó: "Voy a hacer responsable a quien corresponda por lo que pueda suceder con mi nieto".