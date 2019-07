Hipotecados UVA dicen que el fondo compensador es una medida electoral

Familias salteñas que sacaron créditos hipotecarios para acceder a sus casas a través del sistema UVA de Procrear cuestionaron el anuncio del Gobierno nacional de compensar deudas por la estrepitosa suba de las cuotas. Consideran que no se resuelve la cuestión de fondo.

"La sensación que tenemos como colectivo en Salta es que es una noticia electoral. Si vos lees lo que salió publicado, tiene muchos puntos grises y no sabemos cómo los van a resolver", expresó Gustavo, un beneficiario del desarrollo urbanístico Gran Bourg. Hasta ayer, las familias salteñas no habían recibido información de manera oficial sobre cómo se implementará la medida. "Yo envié un mail a mi banco para ver cómo funcionará concretamente y todavía no me contestaron", expresó Gustavo.

El salteño consideró a la propuesta del Gobierno como una medida "temporal" y "paliativa", y consideró que no se puede seguir indexando las cuotas por inflación porque "está comprobado que no se puede".

El anuncio

La Nación compensará a los deudores de créditos hipotecarios en UVA que entre octubre 2018 y diciembre 2019 hayan tenido aumentos en sus cuotas por encima de un 10 por ciento. de lo que hubiera resultado actualizarla por el índice de salarios (CVS). Oficialmente se confirmó ayer que se dispondrá de un fondo de hasta 80 millones de pesos.

Por el plazo de 15 meses, el Procrear se hará cargo del exceso pagado en los créditos UVA para todos los deudores para viviendas no incluidas en el sistema de compensación anterior y que fueron otorgados por entidades financieras.

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, señaló que el sistema de compensación que dispondrá el Estado para saldar la diferencia entre el incremento de la inflación por encima de los salarios en los créditos UVA busca "robustecer a los préstamos UVA y Procrear, que son una solución al problema de la vivienda en la Argentina".

Sin embargo, esta nueva medida del Gobierno nacional no provocó mucho entusiasmo a los deudores UVA.

Cuando fue lanzado el sistema de préstamos UVA, durante el inicio de la gestión de Mauricio Macri, se presentó como una de las iniciativas para alentar a la actividad de la construcción. Además, generó fuerte expectativa entre las familias que no podían acceder a un crédito tradicional para alcanzar el sueño de la casa propia. Anteriormente, el kirchnerismo había lanzado el crédito Procrear sin UVA, pero los montos del crédito quedaron muy por el piso por la inflación.

Fuerte aumento

En seis meses, el crédito que sacó Gustavo -en enero- para comprar su vivienda subió 200.000 pesos. A principios de año, firmó un crédito hipotecario de 1.491.000 pesos.

"Si en seis meses me subió ese monto, quiere decir que en un año me va a incrementar casi medio millón de pesos. ¿Entonces cuánto voy a terminar pagando en veinte años? Es en algo que por el momento no queremos pensar. El tema es que el capital adeudado está en UVA y sigue creciendo. Considero que desde el Gobierno no se están haciendo cargo de la responsabilidad que tienen", expresó el hipotecado.

Gustavo pagó su primera cuota en febrero. En aquel entonces, era de 12 mil pesos. Seis meses después, la cuota que está pagando es de casi 15 mil pesos. "La cuota me subió casi 500 pesos por mes, ese es el promedio que tenemos todos los que estamos en Procrear. Viene a un ritmo grande el aumento y eso es lo que más asusta, es ver como aumenta tu deuda", comentó el beneficiario.

Poca morosidad

Desde los bancos, afirman que pese a esta situación desfavorable para los hipotecados, los niveles de morosidad siguen siendo muy bajos, a pesar de los aumentos. Sin embargo, Gustavo afirmó que la situación de los deudores es límite.

"La mayoría está en un punto que por ahora si puede pagar la cuota, pero ya hay gente que tomó medidas para mermar el impacto de los incrementos. Conozco personas que ya cambiaron de colegio a los chicos o vendieron el auto", expresó.

De acuerdo a un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las cuotas aumentaron en tres años Äentre 2016 y 2019Ä un 147% en términos nominales.

"Por ahí nos preguntan: ¿qué es lo que queremos? Y siempre contestamos: queremos que el crédito sea viable y por ahora los es, pero se nos está complicando cada vez más. Hay tanto gris dando vuelta, que también queremos que sean las cosas claras", finalizó Gustavo.

Buscan robustecer los préstamos

Frigerio explicó la finalidad del sistema de compensación que estableció la Nación.

“Serán 80 millones de pesos, como máximo”, indicó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y dijo que esto no aumentará el gasto público dado que se realizará una reasignación de partidas dentro del Presupuesto 2019 votado por el Congreso nacional, una facultad que tiene la Jefatura de Gabinete.

En el país hay 115.000 personas o familias que tomaron créditos hipotecarios indexados por inflación (en UVA) desde que la gestión Macri impulsó esta iniciativa en mayo de 2016: unos 80.500 fueron por contratación directa y 34.500 a través del plan oficial Procrear.

Frigerio dijo que con los 80 millones de pesos el Gobierno pretende dar un subsidio a prácticamente todos los deudores, que se vieron afectados porque al momento de suscribir el préstamos no estaba en sus planes que la inflación se fuera a disparar alcanzando el récord en 27 años.

“Estamos hablando de casi todo el universo. Recibirán la compensación aquellos que hayan obtenido un crédito para vivienda única, que no sea una vivienda para alquilar”, añadió.

Si, como dijo el funcionario, el Gobierno le diera un subsidio a “casi todo el universo”, el dinero que será depositado en las cajas de ahorro de las personas afectadas estará entre 695 y 800 pesos promedio.

Defensa

Frigerio afirmó que con esta medida el Gobierno sale a “defender un sistema que funciona en todo el mundo, porque de alguna manera aquí se replicó de países donde ha sido exitoso como en Chile, por ejemplo”.

“A partir del año pasado, con la crisis y la depreciación de la moneda (el peso), la inflación fue por encima de los salarios y eso claramente afectó el sistema”, lamentó Frigerio.

Y, en medio de la campaña electoral, aclaró: “Estamos hablando de una situación particular, de un hecho claramente excepcional, en donde el Estado se hace cargo de la diferencia entre el salario y la suba de la UVA”.

Una dura respuesta de los deudores

Los autoconvocados criticaron la medida del Gobierno nacional.

Los autoconvocados UVA a nivel nacional sacaron un comunicado criticando con dureza la medida de la Nación. En una carta que expresa ocho puntos manifestaron su malestar.

En los dos primeros puntos recordaron que el 27 de mayo de 2019 le habían pedido una audiencia al Presidente, la que aún no fue concedida. Además, afirman que bloqueó el tratamiento del tema en el Congreso nacional, impidiendo que se analice y discuta la solución al problema originado por la incapacidad del Gobierno respecto de la inflación

“Esta es la tercera vez que comunica medidas (octubre de 2018 y abril de 2019), demostrando una vez más que reconoce el problema de los tomadores de créditos UVA, traduciéndose en un anuncio cortoplacista y electoralista. Ahora redirecciona partidas presupuestarias desviando los recursos del programa Procrear, en desmedro del derecho a la vivienda de los argentinos y con el único objetivo de seguir garantizando las ganancias de los bancos”, exponen los dos puntos siguientes.

Los hipotecados consideraron que lo anunciado es un “parche” y que no resuelve el problema: el crecimiento infinito del capital y la cuota.

“La medida es discriminatoria y excluyente al establecer arbitrarios límites para su aplicación. Insiste con la idea de generar más costos a las familias tomadoras al crear un seguro para los nuevos créditos. Omite brindar información clara sobre su aplicación, recrudeciendo la incertidumbre de las familias hipotecadas”, finaliza el comunicado.