Encontraron una medusa gigante "del tamaño de una persona"

Una bióloga encontró una enorme medusa del tamaño de una persona mientras buceaba en Cornualles, al Sur del Reino Unido. La mujer compartió las imágenes de su encuentro en sus redes sociales y se viralizaron rápidamente. "Las medusas de barril son realmente grandes en tamaño, ¡pero nunca antes había visto algo así!”, expresó. El hecho ocurrió el sábado 13 de julio de 2019 cuando la científica y presentadora de televisión Lizzie Daly buceaba acompañada por un camarógrafo, llamado Dan Abbott, con el objetivo de captar imágenes para una campaña de recaudación de fondos para la Marine Conservation Society del Reino Unido, destinada a documentar diversas especies marinas frente a la costa, según consignó el medio internacional CNN.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV