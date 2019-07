Comenzó la reunión entre el Ministerio de Educación y los docentes autoconvocados

"Queremos realmente destrabar este conflicto, pero son varios los puntos a tratar, ahora vamos a tener una reunión con todos los delegados y el ministerio y uno de los puntos clave que nos piden las bases es el reintegro del descuento del fondo compensador que es aproximadamente 1100 pesos", dijo el delegado de Orán, Orlando Reyes. Por otra parte, los docentes autoconvocados, piden que los sueldos se actualicen a la par de la inflación "queremos una equiparación de 5 puntos que perdimos con la inflación. "Nosotros somos un nexo entre el ministerio y las bases", agregó el delegado.

Patricia Caliva, una de las voceras de docentes autoconvocados, criticó la falta de representación sindical en las escuelas, sobre todo desde la acéfala Asociación Docente Provincial: "estamos hoy en la calle y en la plaza porque los gremios no responden" y agregó "yo lo que entiendo es que los sindicatos han perdido su objetivo, no tienen ejercicio de asamblea, yo nunca he visto un delegado elegido por votación, todo a dedo siempre, no salen a luchar por el colectivo docente".

Mientras tanto, se mantiene el acampe de los educadores en la plaza 9 de Julio.