Salvio llegó y se hizo la revisión médica

El mediocampista Eduardo Salvio arribó hoy a Argentina para sumarse a Boca, club que comprará la totalidad de su pase en cerca de ocho millones de euros y le hará un contrato por tres años.

El futbolista llegó en la mañana al país, no formuló declaraciones y se hizo la revisión médica para luego sellar su vínculo con la entidad de La Ribera.

La operación acerca de la contratación de Salvio fue cerrada luego de una reunión que mantuvieron el presidente de Boca, Daniel Angelici, y su par de Benfica, Luis Filipe Vieira.

El ex Lanús debía viajar el pasado lunes a Estados Unidos con la institución de Portugal para continuar con la pretemporada, pero no se subió al avión y viajó hacia Buenos Aires para sumarse a Boca.

En el inicio de las gestiones, Boca buscaba un préstamo con opción, mientras que el club dueño del pase pretendía vender un porcentaje, pero finalmente, acordaron la transferencia del 50 por ciento de la ficha del jugador.