River volvió de San Luis preocupado por la lesión de Ponzio

River Plate regresó este miércoles desde San Luis tras ganarle a Gimnasia de Mendoza por penales y avanzar a octavos de final de la Copa Argentina, con la preocupación por la lesión de Leonardo Ponzio de cara al partido de ida ante Cruzeiro del martes próximo en el Monumental, por la Libertadores.

El capitán de River sufrió una molestia en el aductor derecho que lo obligó a salir del campo de juego a los pocos minutos de iniciado el partido y su presencia está en duda para enfrentar al equipo brasileño el martes 23 en el primer partido de octavos de final de la Copa Libertadores.

Si bien anoche el propio entrenador Marcelo Gallardo descartó que sea alguna lesión grave, también puso de manifiesto que van a evaluarlo con el correr de los días para determinar si puede trabajar a la par del resto el fin de semana y ser parte de los convocados para el partido del martes.

La otra duda que tiene el Muñeco Gallardo está relacionada con la presencia del delantero Lucas Pratto, quien no realizó la pretemporada por una fisura en el sacro y aún no formó parte de ninguna práctica de fútbol como para determinar si está apto para ser tenido en cuenta.

En la misma situación está Ignacio Scocco, quien va a recibir el alta médica en estos días tras el tratamiento especial por los desgarros de gemelo y resta saber cómo se siente Matías Suárez, quien está haciendo un reacondicionamiento físico luego de ser parte de la selección nacional en la Copa América.

Asimismo, como el colombiano Rafael Borré está suspendido, el único delantero del plantel en condiciones de jugar por estas horas sin inconvenientes es el juvenil Julián Alvarez que anoche jugó gran parte del partido en el que River le ganó por penales a los mendocinos en los 16 avos de la Copa Argentina .

El otro jugador que está suspendido y no puede jugar ante Cruzeriro es el lateral izquierdo Milton Casco quien está realizando junto a Suárez y Franco Armani tareas especiales ya que tampoco hizo la pretemporada por haber sido parte de la Copa América.

Con este panorama el plantel regresó este miércoles al mediodía a Aeroparque y volverá a entrenarse desde este jueves en el predio de Ezeiza para quedar concentrados el domingo de cara al encuentro ante Cruzeiro del martes que viene a las 21 en condición de local jugando la revancha en Belo Horizonte el 30 de julio luego del inicio de la Superliga ante Argentinos.