La inflación del primer semestre fue del 22,4%, la peor de los últimos 3 años

La inflación de junio llegó a 2,7% y aún no regresa a los niveles previos a la corrida. El IPC lleva trece meses por arriba del 2,5%.

El IPC Nacional del primer semestre trepó hasta 22,4% y fue el peor de los últimos tres años, es decir desde que existe el indicador creado por la gestión de Jorge Todesca en el Indec.

En 2018, que terminó con suba de precios récord desde el fin de la híper, el acumulado de los primeros 6 meses fue de 16%. En 2017 había sido 11,8%.

El dato de junio, con un IPC Nacional de 2,7%, marcó un nuevo capítulo de desaceleración tras el pico de marzo. Pero la inflación ya lleva 13 meses sin romper el piso de 2,5%.

Algo similar destacó el analista de Ecolatina, Pablo Neira: "Quince meses después de abril del 2018, el IPC aún no alcanzó los niveles previos a la corrida. En 2014 ese proceso duró 7 meses; en 2016, tardó 9. Si bien es positivo bajar de 3% tras 5 meses, estamos lejos de hablar de estabilización de la inflación".

La inflación de junio fue 2,7% y mostró la tercera desaceleración consecutiva

Desaceleración, pero inflación elevada

Aun así, ayer durante la presentación del IPOM, el presidente del BCRA, Guido Sandleris, celebró la desaceleración de julio: "La inflación sigue siendo muy elevada pero está bajando, ya son tres meses consecutivos y creemos que esto seguirá en los próximos meses. El proceso no es lineal, no todos los meses debemos esperar una inflación más baja que en el anterior, pero vemos una tendencia clara. Creemos que en julio va a ser aún menor".

Ayer mismo desde Ecolatina proyectaron que la inflación de julio sería de 2,4%. La consultora prevé que el año termine con un IPC de 40%. Coinciden consultoras como LCG, ACM, el fondo SBS y el propio Relevamiento de Expectativas del Mercado ( REM) del BCRA, realizado a fines de junio. También el FMI publicó esta semana una proyección idéntica a esa.

Si se corrobora, el 2019 terminará con una inflación no tan lejana al 47% de 2018 y el acumulado del período Cambiemos cerrará con una suba en torno al 260%. Al presentar las metas de inflación, en el 2016, la expectativa oficial era terminar en torno al 70%. El propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, señaló en mayo del año pasado que el 2018 terminaría con una de 15% y el 2019 con otra del 10%.

Con todo, la suba de precios minoristas medida por el Indec en junio fue de 2,7%, lo que marcó una desaceleración contra el 3,1% de mayo, el 3,4% de abril y el 4,7% de marzo. Así la interanual bajó hasta 55,8%, lo que sigue en niveles récord desde la salida de la híper, en 1991.

Los alimentos

Los que traccionaron al IPC del mes fueron principalmente los alimentos, que subieron 2,6% y le agregaron 0,6 punto al índice. También Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por la suba del gas, que aumentó 2,7% y le agregó 0,33 punto. Otro destacado fue el rubro Salud, con un incremento de 3,6% y una incidencia de 0,25 punto.

Lo que viene dependerá de la posibilidad de sostener el tipo de cambio nominal. La jugada del Gobierno, que logró el permiso del FMI para utilizar los dólares de los desembolsos en caso de corrida, fue clave para la estabilización de los últimos dos meses y medio. Los primeros dos días de esta semana contradijeron esa dinámica con una nueva volatilidad y ahora la pregunta es cómo impactarán las tensiones esperadas en el futuro corto (ver página 3).

Lo que viene dependerá del precio del dólar, pero los analistas esperan desaceleración en julio.

Desde ACM adelantaron: "La variación del tipo de cambio de esta semana puede tener algún impacto sobre los precios de los bienes transables. Aún en condiciones monetarias muy restrictivas como las actuales, durante los meses siguientes esperamos que la inflación oscile entre 2,2 y 3%".

Fuente: BAE Negocios